Aktivister i Hongkong markerte årsdagen for massakren i Beijing. Nå er de tiltalt.

13 demokratiaktivister i Hongkong møtte mandag i retten, tiltalt for å ha avholdt en ulovlig markering på årsdagen for massakren på Tiananmen-plassen i 1989.

Aviseieren Jimmy Lai ankommer retten mandag. Vincent Yu/AP Photo/NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

De 13 framtredende aktivistene var tiltalt for å tilskynde en ulovlig forsamling, noe som kan gi fem års fengselsstraff. Blant de tiltalte var aviseieren Jimmy Lai og aktivistveteraner som Lee Cheuk-yan og Albert Ho.

Flere av dem som møtte i retten mandag, blir også rettsforfulgt i forbindelse med de store og ofte voldelige demonstrasjonene for demokrati som pågikk gjennom store deler av 2019.

Lee Cheuk-yan kaller tiltalen politisk forfølgelse.

– Den virkelige tilskyndelsen var massakren som ble begått av Kinas kommunistparti for 31 år siden, sier han.

I juni stilte titusenvis av hongkongkinesere opp i en demonstrasjon for å markere årsdagen for Tiananmen-massakren. 4. juni 1989 grep det kinesiske militæret inn mot demonstrasjoner for demokrati og menneskerettigheter på Tiananmen-plassen i hovedstaden Beijing. Tusenvis av demonstranter ble drept, men det nøyaktige antallet er ukjent.

Hvert år siden har det vært en større markering for studentene i Hongkong med levende lys. I år nektet myndighetene å gi tillatelse til å holde markeringen, noe de begrunnet med fare for spredning av koronavirus. Tusenvis møtte likevel opp med levende lys i Victoria Park, der markeringen vanligvis avholdes.

