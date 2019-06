Recep Erdogan var forlover for Arsenalspiller

Arsenalspilleren Özil har tyrkiske røtter og det positive forholdet hans til president Erdogan har tidligere vakt reaksjoner i både Tyskland og England. I mai 2018 fikk han mye kritikk for å la seg avbilde sammen med presidenten.

Erdogan får mye kritikk for gjentatte brudd på menneskerettighetene og en stadig mer autoritær lederstil. Derfor oppfattes det som provoserende at Özil igjen markerer sitt vennskap med presidenten.

Bryllupet ble arrangert kort tid før det svært omstridte omvalget i Istanbul. Under lokalvalget i slutten av mars tapte Erdogans parti AKP knepent. I stedet for å akseptere resultatet utlyste Erdogan nyvalg. Omvalget holdes 23. juni.

«Got the Arse?», spør den britiske tabloiden The Sun i sin artikkel om bryllupet, med et ordspill som fanger opp Özils klubb Arsenal og det engelsk ordet for bakdel.

Avisen skriver at han så like misfornøyd ut under bryllupet, som han stort sett gjør på banen for klubben sin.

Özil er tredje generasjons tysker. Like før VM i 2018 lot han seg avbilde med Erdogan. Det utløste mye kritikk. Etter Tysklands fiasko i mesterskapet trakk Özil seg fra landslaget. Han mente han ble utsatt for rasisme fra det tyske publikumet.

– Jeg er tysk når vi vinner, en innvandrer når vi taper, skrev Özil i et innlegg på Instagram.

Bruden var den tidligere miss Tyrkia Amine Gulse. De møttes i 2017 og forlovet seg i 2018.