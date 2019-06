Massivt strømbrudd i Argentina og Uruguay – 48 millioner mennesker er påvirket

Strømbruddet skal også ha påvirket deler av Brasil og Paraguay, skriver BBC.

Hele Argentina og Uruguay er rammet, bekrefter elektrisitetsselskapene Edesur Argentina og UTE på Twitter.

Ifølge argentinske media skjedde strømbruddet klokken 7 om morgenen lokal tid. Strømbruddet skjedde da deler av Argentina forberedte seg til å gå til valgurnene. Det er lokalvalg i landet.

Strømbruddet har gjort at togene står og at det er problem med trafikksignaler.

The New York Times skriver at en representant for energidepartementet sier at hverken omfanget eller årsaken er klar.

Edesur har 2,5 millioner kunder.

I 2009 var det et strømbrudd i Brasil som omfattet verdens største vannkraftanlegg. Det førte til at millioner av mennesker var uten strøm og viste hvor sårbart landets strømforsyning er.

Aftenposten kommer med mer.