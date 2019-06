Massivt strømbrudd i Argentina og Uruguay – 48 millioner mennesker er rammet

Hele Argentina og Uruguay er rammet, bekrefter elektrisitetsselskapene Edesur Argentina og UTE på Twitter.

Ifølge argentinske medier skjedde strømbruddet klokken 7 om morgenen lokal tid. Strømbruddet skjedde da deler av Argentina forberedte seg til å gå til valgurnene. Det er lokalvalg i landet.

Strømbruddet har gjort at togene står og at det er problem med trafikksignaler. Ifølge nettstedet Infobae går flyene, fordi flyplassene har nødaggregat.

The New York Times skriver at på formiddagen lokalt tid meldte energiministeren i Argentina, Gustavo Lopetegui, at arbeidet med å få strømmen tilbake, var i full gang i deler av landet. Noen steder er strømmen tilbake. Det vil likevel kunne ta noen timer før hele landet har strøm igjen. Han oppga ikke hva som er årsaken til det massive strømbruddet.

I følge BBC meldte myndighetene at deler av Buenos Aires hadde fått igjen strømmen etter tre-fire timer.

– Det er totalt blackout i Argentina, sier talskvinne for Edesur, Alejandra Martínez. Hun la til at deler av Uruguay er rammet.

Martínez beskrev strømbruddet som enestående og la til at det er første gang noe slik har rammet hele landet.

UD: Ikke kontakt med nordmenn

– Så langt har UD ikke blitt kontaktet av norske borgere. Nordmenn i området oppfordres til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres råd og anbefalinger, skriver pressekontakt Astrid Sehl i UD i en sms.

Edesur har 2,5 millioner kunder.

I 2009 var det et strømbrudd i Brasil som omfattet verdens største vannkraftanlegg. Det førte til at millioner av mennesker var uten strøm og viste hvor sårbart landets strømforsyning er.

