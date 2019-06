Argentinas energiminister Gustavo Lopetegui lover på en pressekonferanse søndag at alle vil få tilbake strømmen i løpet av dagen, men vet ingenting om hvorfor det skjedde.

– Dette er en ekstraordinær hendelse som aldri skulle skjedd, sier Lopetegui på en pressekonferanse søndag.

Han la til at det var svært alvorlig. Samtidig begynner flere og flere å få tilbake strømmen.

– Vi har gjenopprettet 40 prosent av strømforsyningen, sier Juan Alberto Luchillo, som er talsperson i Argentinas energisekretariat.

Men fortsatt er nær halvparten Argentinas befolkning på 44 millioner i mørket, skriver nyhetsbyrået AP.

Mesteparten av Uruguays befolkning på tre millioner har i 22.30-tiden norsk tid søndag fått tilbake strømmen.

Tomas F. Cuesta

Skylder på Argentina

Hele Argentina og Uruguay var rammet, bekreftet el-selskapene Edesur Argentina og UTE. Den kombinerte befolkningen teller tilsammen rundt 48 millioner innbyggere.

Ifølge argentinske medier skjedde strømbruddet klokken 07 om morgenen lokal tid. Strømbruddet skjedde da deler av Argentina forberedte seg til å gå til valgurnene. Det er lokalvalg i landet.

Tomas F. Cuesta

Det er et velkjent problem at Argentinas strømnettverk generelt er i dårlig forfatning, ifølge AP.

Edesur, som har 2,5 millioner kunder i Argentina, opplyser at feilen skal ha oppstått ved et strømoverføringspunkt mellom stasjonene i Yacyretá og Salto Grande nordøst i landet. Det uruguayanske strømselskapet UTE mener «feilen ligger i det argentinske nettverket» og skylder på Argentina for at også strømmen i Uruguay forsvant.

Bare den sørligste tuppen av Argentina ble skjermet for strømbruddet, ettersom provinsen Tierra del Fuego ikke er tilkoblet hovednettet, ifølge AP.

Tok flere timer

Strømbruddet gjorde at togene sto og rammet også trafikklys. Ifølge nettstedet Infobae gikk flyene hele dagen, fordi flyplassene har nødaggregat.

Over en time etter at de første meldingene om strømbruddet kom, ble det meldt at strømmen hadde begynt å vende tilbake flere steder.

Ifølge BBC meldte myndighetene at deler av Buenos Aires hadde fått igjen strømmen etter tre-fire timer.

Energiminister Gustavo Lopetegui sier at årsaken til strømbruddet etterforskes.

Agustin Marcarian

Brasil og Paraguay delvis rammet

– Det er totalt blackout i Argentina, sier talskvinne for Edesur, Alejandra Martínez.

Martínez beskrev strømbruddet som enestående og la til at det er første gang noe slik har rammet hele landet.

Også Paraguay og det sørlige Brasil ble delvis rammet, ifølge BBC.

I 2009 var det et strømbrudd i Brasil som omfattet verdens største vannkraftanlegg. Det førte til at millioner av mennesker var uten strøm og viste hvor sårbart landets strømforsyning er.

Tomas F. Cuesta

UD hadde søndag ettermiddag norsk tid så langt ikke blitt kontaktet av nordmenn i området.

– Så langt har UD ikke blitt kontaktet av norske borgere. Nordmenn i området oppfordres til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres råd og anbefalinger, skriver pressekontakt Astrid Sehl i UD i en SMS.

