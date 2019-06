New York innfører forbud mot å nekte meslingvaksine

Religiøse grupperinger mistet dermed torsdag muligheten til å nekte å la seg vaksinere i delstaten New York. Flere andre delstater i USA har gjort det samme, inkludert California.

Meslingutbruddet er det verste i USA på 30 år, og det er registrert over 1000 tilfeller.

Viruset spres denne gangen stort sett blant barn i skolealder. Grupperinger blant foreldre i USA, noen av dem ultraortodokse jøder i New York, har høylytt delt sine bekymringer for at meslingvaksinen kan føre til autisme hos barn. Denne påstanden er gjentatte ganger tilbakevist fra helsevesenet.

Trodde sykdommen var utryddet

Meslinger ble erklært utryddet i USA i 2000, men kom tilbake igjen.

Verst rammet av utbruddet i år er områder i New York med relativt store grupper ultraortodokse jøder. I Brooklyn er 588 meslingtilfeller registrert siden oktober i fjor, mens Rockland har hatt 266 meslingtilfeller.

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene og kan i verste fall være dødelig. Sykdommen øker i store deler i verden, og Folkehelseinstituttet anbefaler nå tidligere vaksinering om man skal forlate Norge og reise til utsatte destinasjoner.

Også i Norge har det vært en oppsving i meslinger i år sammenlignet med i fjor, med 15 tilfeller registrert så langt i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Det er tredje høyest for første halvår på 25 år.