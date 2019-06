Fredag morgen eksploderte sprengstoff midt i et boligstrøk i Linköping. Eksplosjonen er blant de største i Sverige på 20 år, og boligblokker i sentrum av Linköping fikk store skader. Et tyvetall mennesker ble behandlet for lettere skader, og tre personer med splint- og sårskader ble fraktet til sykehus. Smellet kunne høres på flere mils avstand.

Eksplosjoner er blitt et nærmest hverdagslig fenomen i flere byer i Sverige. Trenden går i retning av kraftigere sprengladninger.

– Det er vanskelig å få bukt med denne typen kriminalitet, sier den svenske kriminologen Sven Granath ved Stockholm universitet til SVT Nyheter i Skåne onsdag.

Politiet driver et intensivt etterforskningsarbeid etter eksplosjonen i Linköping. De har gjennomført 300 avhør og mottatt rundt 100 tips, ifølge etterforskningsleder Daniel Axelsson.

På en pressekonferanse politiet holdt tirsdag ettermiddag, sa han at det er et mirakel at ingen ble alvorlig skadet. Politiet opplyser at de ikke vet hvem som står bak eksplosjonen og vil ikke si noe om motiv eller typen eksplosiv som ble brukt.

Innenriksministeren: – Sverige er et trygt land

Torsdag og fredag besøker innenriksminister Mikael Damberg (S) Linköping och Malmö etter den siste tidens voldshendelser. Han skal treffe representanter for politiet begge steder, få en oppdatering og presentere nye tiltak fra regjeringen for å bekjempe den organiserte kriminaliteten.

Natt til onsdag eksploderte en sprengladning ved en trappeoppgang til et hus med flere leiligheter i Rosengård i Malmö. Det er den tredje eksplosjonen på to døgn i byen.

Lørdag, dagen etter eksplosjonen i Linköping, sa Damberg til nyhetsbyrået TT at han ser alvorlig på det som har hendt. Han mener det skyldes englevakt at eksplosjonen ikke førte til enda alvorligere person skader eller dødsfall.

På spørsmål fra nyhetsbyrået TT om vanlige folk kan kjenne seg trygge i Sverige etter hendelsen, sier han at Sverige fortsatt er «et veldig trygt land».

– Det man har sett de siste årene er en kraftig økning av dødelig vold, skytinger og eksplosjoner som ofte har sin årsak i konflikter mellom ulike kriminelle gjenger, sa han til det svenske nyhetsbyrået, og la til at man ennå ikke vet om det samme er tilfelle i Linköping denne gangen.

Jeppe Gustafsson/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Malmö: 32 sprengninger på ett år

I Malmö, 40 mil sør for Linköping, har det vært 32 sprengninger i løpet av 12 måneder. Hittil i år har det skjedd 17 sprengninger ulike steder i Malmö, ifølge politiet, ofte med store materielle skader som følge.

At dette skjer så hyppig – og fortsetter å skje – mener forsker og kriminolog Sven Granath skyldes at det er så liten risiko for å bli oppdaget.

Onsdag ettermiddag skrev SVT Skåne at eksplosivene som er blitt brukt den siste tiden i Malmö kommer fra ett stort parti som kriminelle har kommet over, og som de nå bruker til å skremme enkeltpersoner og restauranteiere.

Ny trend: Kraftigere eksplosiver

– Vi kan se at skadene etter sprengningene er blitt større og mer omfattende, sier Andy Roberts, sjef for politiområdet nord i Malmö. Tidligere var håndgranater og militære sprengladninger mer populære. Sprengstoffet som er i omløp nå, er en type som brukes til veibygging og lignende.

Ved sprengninger i byen natt til tirsdag og natt til onsdag har flere leiligheter fått rutene knust, men ingen er kommet til skade.

Jeppe Gustafsson/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

– Sprengninger i eller ved boliger er rettet mot en enkeltperson som bor i huset. Sprengninger mot restaurant- och klubbeiere handler om att noen ikke har fått komme inn i lokalene eller at man opplever at eieren ikke har gjort opp for seg, sier Andy Roberts.

Uppsala: Skyting og drap

Også andre former for alvorlig kriminalitet har gitt politiet i noen av Sveriges største byer store utfordringer. I Uppsala har politiet hatt seks skyteepisoder på en måned og etterforsker fire uløste drap, skriver SVT onsdag.

De fire drapsutredningene har politiet arbeidet med siden i fjor. Politisjef Pär Halldén i Uppsala beskriver situasjonen som «særdeles bekymringsfull». Politiet har fått forsterkninger fra andre politidistrikter for å håndtere den krevende utviklingen.

Unge, kriminelle menn i feider

Forsker Granath påpeker at våpenvold er en følge av illegal økonomi som omfatter narkotikahandel og annen kriminell virksomhet.

Han gir uttrykk for at gjerningsmennene bak eksplosjonene vanligvis er unge menn, i eller på vei inn i profesjonell kriminalitet – folk som ofte ligger i feider med hverandre og vil markere at de har mye «voldskapital.»

– At de er vanskelige å arrestere og stille for retten, har å gjøre med selve den kriminelle livsstilen, sier han til SVT.

Han påpeker at folk i slike kretser er motvillige til både å snakke om og vitne mot hverandre. De store skadene gjør at det kan være krevende å finne gode, tekniske bevis etter sprengninger som gjør det mulig å spore opp gjerningspersonene.

Politikerne krangler om volden

I partilederdebatten i Riksdagen onsdag anklaget Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna regjeringen for å ha gitt helt opp, ifølge TT/ Aftonbladet onsdag.

– Løfven prater om kriminaliteten, men gjør ingenting med den, sier han.

Statsminister Stefan Löfven, som representerer Socialdemokraterna, tok opp voldshendelsene på en pressekonferanse etter debatten.

– Vi har sett flere alvorlige voldshendelser og det er åpenbart at dette må stoppes i vårt samfunn. Det er en hensynsløshet som sprer skrekk og utrygghet hos vanlige folk, sa han, og berømmet politiet for å gjøre en bra jobb.

Han avviste kritikken fra Kristersson og ramset opp saker som den svenske regjeringen har gjort for å slå tilbake mot den grove kriminaliteten, blant annet skjerpede straffer og økte muligheter for overvåking.

Justis-og migransjonsminister Morgan Johansson fra Socialdemokraterna skriver på Twitter: «Disse strukturene må opp med røttene.»