USA hevder video viser Iran at fjerner udetonert mine fra tankskip

Det amerikanske forsvaret publiserte torsdag kveld en video som det hevder viser at den iranske revolusjonsgarden i ferd med å fjerne en udetonert mine fra skroget av den japansk-eide oljetankeren Kokuka Courageous.

USAs utenriksminister Mike Pompeo la torsdag skylden for angrepene på dette skipet og Frontline-eide Front Altair på Iran.

Nyhetsbyrået Reuters påpeker at det er vanskelig å tolke denne typen videobilder og at dette fremstår som et forsøk fra USA på å overbevise verdenssamfunnet om at Iran står bak angrepene.

Irans FN-delegasjon på sin side avviste i en uttalelse sent torsdag kveld kategorisk alle anklager fra USA om at Iran er ansvarlig for angrepene. Iran fordømmer angrepene på «sterkeste mulig måte».

US CENTRAL COMMAND/NTB SCANPIX

– Så flyvende objekter

Kokuka Courageous er et av de to tankskipene som ble angrepet i Omanbukta torsdag. Det andre er Frontline-eide Front Altair.

Det er fortsatt uklart hva som faktisk skjedde. USAs utenriksminister Mike Pompeo sa følgende om hvorfor de mener Iran står bak.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa Pompeo under en pressekonferanse.

Senere svarte Irans FN-delegasjon med å advare mot USAs handlinger preget av tvang, skremsler og ondskap.

Eieren av Kokuka Courageous har sagt at mannskapet deres så «flyvende objekter» før angrepet, noe som tilsynelatende står i motstrid til amerikanernes opplysninger om at skipene ble skadet av miner, skriver Associated Press. Det har ikke kommet noen ytterligere forklaring på dette.

AP/NTB scanpix

Det iranske marinefartøyet som amerikanerne hevder fjernet minen, skal ha beveget seg inn i farvannene etter at USS Bainbridge, en amerikanske drone og et P-8-fly hadde vært i området i fire timer. Det amerikanske forsvaret har en teori om at iranerne var ute etter å fjerne bevis for at de hadde vært involvert i angrepene mot tankskipene, hevder kildene til CNN.

US Central Command skriver at de mottok nødmelding fra Front Altair klokken 6.12 lokal tid torsdag morgen. Klokken 7 mottok de nødmelding fra det andre skipet, Kokuka Courageous, klokken 7.

En time senere, klokken 8.09, skal et amerikansk fly ha observert en iransk patruljebåt og flere hurtiggående angrepsfartøy i nærheten av Front Altair.

Hendelsen som amerikanerne har filmet og publisert, skjedde klokken 16.10 lokal tid. Da skal en iransk patruljebåt har blitt observert i det de fjernet en udetonert festemine fra skroget til det japanskeide skipet.

Jason Waite, U.S. Navy/AP/NTB scanpix

Iran: Urovekkende anklager

Sent torsdag kveld diskuterte FNs sikkerhetsråd situasjonen i Oman-bukta. Hendelsene torsdag morgen skjedde like ved Hormuz-stredet, som er svært strategisk viktig for transport av olje. Iran, som har avvist alle anklager fra USA, sa fredag morgen at de har ansvaret for sikkerheten i Hormuz-stredet.

– Vi har ansvar for sikkerheten i stredet og vi reddet mannskapet på de angrepne tankskipene raskest mulig... Utenriksminister Pompeos anklager mot Iran er urovekkende, sa talsmannen for Irans utenriksdepartementet, Abbas Mousavis, fredag morgen.

Det fortsatt ikke klart nøyaktig hva som skjedde torsdag morgen, da både Front Altair fra det John Fredriksen-kontrollerte rederiet Frontline og det Kokuka Couragous opplevde eksplosjoner. Begge skipene ble evakuert.