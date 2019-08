Den britiske statsministeren Boris Johnson bekreftet onsdag morgen dronningens trontale vil bli holdt 14. oktober. I de årene det ikke er valg, holdes denne som oftest i mai.

Johnson avviser at det han gjør nå, er et forsøk på å omgå Underhusets politikere, og han sier at dette tvert i mot er en måte å fremmet all den nye lovgivningen den nye regjeringen har på gang.

Men det han gjør nå, skaper et voldsomt raseri både i opposisjonen og blant enkelte av hans egne partifeller.

Den nylig avgåtte finansministeren Philip Hammond sier ifølge Reuters at det er udemokratisk om Underhuset ikke kan få kontrollere det regjeringen gjør i brexit-saken.

Det har vært spekulert i lang tid på hva som vil skje når Parlamentet åpner etter sommerferien i starten av september. Årsaken er at både opposisjonspolitikere og flere av Boris Johnsons egne partifeller ønsker å hindre at Storbritannia forlater EU uten noen avtale.

Må spørre Dronningen

Å suspendere parlamentet i flere ukerblir sett på som en måte å hindre at parlamentet kan stoppe brexit. Betegnelsen på det regjeringen gjør, er «proroguing». Det betyr kort sagt å stenge parlamentet for en periode. I den perioden vil det ikke bli vedtatt nye lover og det blir ingen debatter.

Dette er tidligere gjort i forbindelse med for eksempel partienes landsmøter. Men ifølge Institute for the Government må vi helt tilbake til 1948 for å finne eksempler på at dette har vært gjort for å omgå motstand fra opposisjonen.

Ifølge The Guardian vil statsministeren dra til dronningens feriested Balmoral for å be henne om å suspendere parlamentet i ytterligere en måned.

Latest analysis from @bbclaurak

on the government's expected move to suspend Parliament from mid-September



Thread ⬇️https://t.co/3ysITAGian https://t.co/SovVzBamup — BBC Politics (@BBCPolitics) August 28, 2019

Parlamentsmedlemmenes sommerferie tar slutt 3. september. Dersom parlamentet blir suspendert igjen fra 10. september, gir det Underhuset lite tid til å diskutere både brexit og eventuelle mistillitsforslag mot statsminister Boris Johson.

Vil ut 31. oktober uansett

Storbritannia skal etter planen forlate EU 31. oktober. Britene har imidlertid ikke inngått noen avtale med EU om hva slags forhold de skal ha til hverandre etter denne datoen. Det betyr at britene risikerer å forlate unionen uten noen ny handelsavtale med sin viktigste handelspartner.

Både økonomer og politikere frykter at det kan føre en stor økonomisk nedtur, både på de britiske øyer og på kontinentet.

Pundet falt

Pundet falt onsdag morgen etter at planene om å suspendere Parlamentet ble kjent. Antagelsen er at dette speiler markedets bekymring for en situasjon der britene går ut av EU 31. oktober uten en avtale.

Statsminister Boris Johnson har imidlertid sagt at britene skal ut av EU 31. oktober, med eller uten avtale.

Fakta: Hva er prorogation? Prorogation er betegnelsen på perioden fra parlamentet avslutter en sesjon og til de begynner på en ny. Det er dronningen som tar stilling til om parlamentet skal suspenderes i en periode. Dette er ikke det samme som å oppløse parlamentet, som utløser nyvalg. Parlamentsmedlemmene skal ikke stemme over at om parlamentet blir suspendert. Derimot vil all vanlig aktivitet i parlamentet bli stoppet, slik den gjør om i sommerferien. Det betyr for eksempel at parlamentsmedlemmene er forhindret fra å fremme lovforslag som kan stoppe brexit.

Reaksjoner: «Hån» og «skammelig»

– Dette er en fullstendig skandaløs hån mot vårt demokrati, mener Labours nestleder Tom Watson.

– Vi kan ikke la dette skje, skriver han på Twitter.

Hans partifelle Rory Palmer i parlamentet kaller statsministerens plan for «skammelig».

– Dette er ingen vanlig oppløsning av parlamentet, påpeker han på Twitter og mener det hele er et knep for å unngå ettersyn i en krisetid.

Tidligere statsminister John Major truet tidligere i sommer med at han ville ta saken til domstolen hvis regjeringen prøvde seg på dette trikset.

– Mørk dag for demokrati

Nicola Sturgeon, førsteminister i Skottland, er også rasende på Boris Johnson,

– Med mindre parlamentarikerne neste uke blir enige om å stoppe ham, vil denne dagen gå inn i historien som en mørk dag for britisk demokrati, mener hun.

Jo Swinson, leder for det EU-vennlige partiet Liberaldemokratene, stempler regjeringens opplegg som «farlig og uakseptabelt».

James Cleverly, en konservativ politiker, ser helt annerledes på det.

– Regjeringen skal få holdt en trontale, akkurat slik alle nye regjeringer gjør, uttaler han.

Mistillitsvotum?

I hele sommer har det foregått en diskusjon om hvem som har siste ord i spørsmålet om brexit, parlamentet eller regjeringen. Flere har også tatt til orde for en mistillitsvotum mot Boris Johnson. Johnson har et knapt flertall bak seg i parlamentet (kun en stemmes overvekt), men flere av hans egne partifeller er motstandere av å forlate EU uten noen avtale. Derfor er det usikkert om han vil overleve en mistillitsvotering.