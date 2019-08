Orkanen Dorian ligger an til å endre kurs

Tusenvis av mennesker ble fredag bedt om å evakuere på Bahamas, og mange ble fløyet bort med fly før orkanen feier inn over øygruppa søndag. Mange av beboerne evakueres til mindre utsatte områder på Bahamas.

– Beboere må ikke være dumme eller satse på å kjempe seg gjennom orkanen. Det kan koste liv, sier statsminister Hubert Minnis.

Orkanen ble fredag oppgradert til en svært kraftig og farlig kategori 4-orkan, men de siste utsiktene tyder på at den kanskje ikke treffer Florida rett på, men i stedet dreier nordover og fortsetter oppover langs USAs sørøstkyst et lite stykke ut til havs.

En kursendring vil i så fall redusere skadeomfanget av orkanen, som nå ventes å nå USAs fastland mandag.

Fortsatt usikker kurs

USAs nasjonale orkansenter advarer likevel om at orkanens endelige kurs fortsatt er høyst uviss, og at selv den minste kursendringen kan sende Dorian et godt stykke inn i fastlandet.

Senteret varsler uansett at kraftig vind og livsfarlig stormflo vil finne sted langs kysten av Georgia og South Carolina i løpet av uka som kommer.

Orkansenteret understreker at de likevel ikke kan utelukke at orkanen rammer Florida, siden store deler av delstaten er innenfor området som kan rammes.

Venter med evakuering

Nettopp på grunn av usikkerheten har Floridas guvernør Ron DeSantis avventet med å beordre evakuering.

– Hvis man evakuerer for tidlig, kan det hende at man evakuerer folk til områder som blir rammet dersom orkanen endrer kurs, sier han.

DeSantis har imidlertid erklært unntakstilstand. Det har også fylker i Georgia som ligger nær kystlinjen.

Dårlig nytt for Bahamas

Rett foran Labor Day-helgen, som er en stor utfartshelg i USA, måtte mange endre planer. Flyselskaper lar passasjerer booke om gratis, mens de store cruiseselskapene legger om ruta for skipene sine for å unngå orkanen.