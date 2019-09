Det britiske parlamentet blir suspendert mandag kveld

Den formelle kunngjøringen kom mandag formiddag og er i tråd med det som var ventet. Boris Johnson fikk dronningens samtykke til å suspendere nasjonalforsamlingen en gang mellom mandag og torsdag denne uken.

Regjeringen har sagt at den trenger tid til å forberede seg på trontalen, som etter planen skal holdes 14. oktober. Likevel er det en gjengs oppfatning at målet med suspenderingen er å begrense Parlamentets mulighet til å hindre at brexit blir gjennomført 31. oktober – med eller uten en avtale med EU.

Ny lov skal tre i kraft mandag

En lov som ble vedtatt før helgen nettopp for å hindre en hard brexit skal etter planen få dronningens samtykke og tre i kraft mandag. Regjeringen sa forrige uke at den ikke ville suspendere Parlamentet før loven var kommet i retur fra monarken.

Mandag ettermiddag eller kveld legger regjeringen igjen frem et forslag om nyvalg. Et lignende forslag ble nedstemt før helgen, med henvisning til at loven som ble presset gjennom av opposisjonen ikke var trådt i kraft ennå. Regjeringstalsmann James Slack sier de folkevalgte vil bli sendt hjem i en drøy måned uansett utfallet av mandagens avstemning om nyvalg.