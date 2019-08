Tidligere FBI-sjef får refs, men slipper straffeforfølgelse

Notatene beskriver en samtale som den daværende sjefen for den føderale politimyndighetene hadde med Trump der presidenten ba Comey om å henlegge etterforskningen av hans daværende sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Ifølge Comey nektet han å etterkomme dette, og ikke lenge etter ga Trump ham sparken som FBI-sjef.

Senere innrømmet Michael Flynn at han hadde løyet til FBI om sine kontakter med Russlands ambassadør til USA. Dette ledet igjen til en av de første tiltalene i spesialetterforsker Robert Muellers Russland-granskning.

Justisdepartementet har foretatt en intern granskning av notat-lekkasjen, og torsdag ble rapporten lagt fram. Her konkluderes det med at Comey brøt med FBIs regelverk og at han var et «dårlig eksempel for FBI-ansatte».

Men granskerne har ikke funnet noe som tilsier at Comey delte den hemmeligstemplede informasjonen direkte med mediene. Det er dermed ikke grunnlag for å straffeforfølge Comey.

President Trump var snar med å kommentere saken etter at justisdepartementet hadde lagt fram rapporten.

– Kanskje aldri i vårt lands historie har noen blitt mer vanæret og hudflettet enn James Comey i den nylige framlagte rapporten fra generalinspektøren. Han burde skamme seg!, skriver Trump på Twitter.