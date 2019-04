Drapsdømt mann tiltalt for å kutte hodet av medfange i USA

31 år gamle Jaime Osuna nekter for å ha drept 44 år gamle Luis Romero og for å ha kuttet av ham flere kroppsdeler, inkludert hodet. Det er uklart hvor mye av parteringen som skjedde mens Romero fortsatt var i live, men statsadvokat Phil Ebsenshade skriver i en e-post at det «vi tror offeret var ved bevissthet i hvert fall deler av tiden».

Osuna erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten torsdag. Flere av omstendigheten gjør at han risikerer dødsstraff. Tiltalen mot ham omfatter også tortur og ulovlig våpenbesittelse. Ifølge tiltalen handlet han «med intensjon om å forårsake ondsinnet og ekstrem smerte og lidelse med et formål om hevn, utpressing, overtalelse og sadisme».

California dømmer fortsatt folk til døden, men ingen er blitt henrettet i delstaten siden 2006. For en drøy måned siden ga guvernør Gavin Newsom ordre om å stanse alle planlagte henrettelser og demontere utstyret som brukes til å ta livet av dødsdømte fanger.

– Dødsstraff er uforenlig med våre grunnleggende verdier og strider mot hva det vil si å være fra California. Å drepe noen med et forsett er galt. Som guvernør vil jeg ikke ha oppsyn med at noen blir henrettet, sa Newsom om sin beslutning.

I dag sitter over 700 dødsdømte fanger i fengsel i California.