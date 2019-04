Flommen har siden mars rammet i alt 25 av landets 31 provinser, og FN anslår at så mange som 10 millioner mennesker er berørt. To millioner av dem er nå avhengig av nødhjelp, og hele landsbyer er isolert.

– Dette er den verste flommen på over 50 år i Iran. Flommen har drevet hele lokalsamfunn fra deres hjem, og landsbyer er regelrett skylt bort, sier landdirektør for Flyktninghjelpen i Iran, Olivier Vandecasteele, i en pressemelding mandag.

Mohsen Esmaeilzadeh

Flommen regnes også som den største katastrofen som har rammet Iran på over 15 år. Den skyldes store nedbørsmengder over lang tid.

76 personer er så langt bekreftet omkommet, og 366.000 mennesker drevet på flukt, ifølge Flyktninghjelpen.

Erfan Keshvari / ISNA / AP

Skoler ødelagt

Flommen har gjort stor skade på infrastrukturen i landet. Både dyrket mark, veier og bruer er ødelagt. Behovet for rent drikkevann, sanitære fasiliteter, husly og helsehjelp er stort, ifølge organisasjonen.

TASNIM NEWS AGENCY

Også skolevesenet er rammet.

– Mange skoler er ødelagte eller så skadd at de er utrygge. Dette skaper et enormt behov for alternative løsninger for å sikre at barna får fortsette skoleåret. Gjenoppbyggingsarbeidet vil helt klart kreve langsiktig støtte, sier Vandecasteele.

De siste dagene har flommen nådd provinsene Sistan og Balutsjistan sørøst i Iran. Fra før av står mesteparten av provinsen Khuzestan under vann.

Amin Berenjkar/Mehr News Agency

Sanksjoner

Flommen har rammet Iran samtidig som USA strammer inn sanksjonene mot landet. Unntakene som har tillatt fortsatt oljeeksport til utvalgte land, blir ikke forlenget.

Irans president Hassan Rouhani har bedt USA oppheve sanksjonene i forbindelse med flommen, men det er det ingen tegn til at Trump-administrasjonen vil gjøre. Sanksjonene hindrer blant annet pengestøtte til nødhjelpsarbeidet til iranske Røde Halvmåne.

Bayat Azadbakht

Norge har så langt gitt 6 millioner kroner til Flyktninghjelpens arbeid i forbindelse med flommen. Ifølge organisasjonen samarbeider de med iranske myndigheter om hjelpearbeidet.