Det er presidentens talsmann Dmitrij Peskov som opplyser dette. Forutsetningen er at Frode Berg søker om benådning og at det skjer via ordinære kanaler.

– Hvis slik forespørsel blir levert og går gjennom alle steg, vil statsoverhodet selv ta avgjørelsen, opplyser Peskov.

Han legger til at det ikke er noen spesielle restriksjoner knyttet til denne spesielle saken.

Peskov minnet om at en benådning i henhold til russisk lov skal gå gjennom lokale og regionale myndigheter før den blir sendt til Kreml. Deretter tar statsoverhodet en beslutning.

Fakta: Frode Berg-saken * 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) blir pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han blir tatt med 3.000 euro i kontanter. * Berg blir siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo. * Nordmannen har erkjent kontakt med norsk etterretning og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men han nekter for å ha visst at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes. * 19. desember 2017: Arrestasjonen blir kjent for offentligheten. * 22. april 2018: Bergs advokater bekrefter at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning. * 22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg er klar. Tiltalens innhold er fortsatt ikke kjent. * 2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen. * 9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel. * 16. april 2019: Frode Berg kjennes skyldig i spionasje og dømmes til 14 års fengsel i byretten i Moskva. Han anker ikke dommen og hans russiske forsvarer Ilja Novikov varsler at de vil be om benådning av Russlands president Vladimir Putin. Kilde: NTB

Dømt til 14 års fengsel

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og har siden sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han var på spionoppdrag da han ble pågrepet.

Ifølge russiske påtalemyndigheter, skal Berg ha samlet informasjon om russiske atomubåter.

Nordmannen sa seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent kontakt med norsk etterretning i forkant av reisen.

Ifølge Bergs norske advokat Brynjulf Risnes var dommen som ventet. Berg anket ikke, til tross for at han har erklært seg ikke skyldig og han ble dømt til mange års fengsel.

– Så fort dommen blir rettskraftig, vil vi søke presidenten om benådning, uttalte hans russiske advokat, Ilja Novikov.

Som Aftenposten skrev i går, kan Berg tidligst reise hjem i begynnelsen av mai, dersom president Vladimir Putin benåder ham.

Mikhail Klimentyev, Reuters, NTB scanpix

– Ikke overraskende

Jardar Nuland Østbø ved Institutt for forsvarsstudier følger rettssaken mot Frode Berg. Han mener at uttalelsen fra pressetalsmannen ikke er overraskende.

– Det er presidentens avgjørelse, som han vil treffe etter å ha hørt argumentene for og mot. Men det betyr ikke at det ikke kan foregå forhandlinger i saken på et lavere nivå, sier han, og legger til:

– Dette er uansett en politisk sak nå som Berg er dømt. En eventuell benådning vil bare skje dersom Putin finner det politisk opportunt.

Putin kjenner til saken

Da den norske stats- og utenriksministeren nylig møtte Putin i Petersburg, fikk han spørsmål om benådning fra pressen. Da svarte han bare at Berg på det tidspunktet ennå ikke var dømt.

Svaret på spørsmålet tydet på at Putin var godt informert om hvem Berg var.

Novikov, Bergs russiske forsvarer, uttalte tirsdag at han så på uttalelsene fra Putin som et godt tegn.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.