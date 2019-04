Ulykken skjedde i kystbyen Canico øst for hovedstaden Funchal på den portugisiske øya ved 18.30-tiden onsdag kveld lokal tid.

I en uttalelse til den portugisiske kringkasteren RTP opplyser ordfører Filipe Sousa at 28 personer har omkommet i bussulykken. Et tjuetalls personer er fraktet til sykehus. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de har.

Blant de døde er det 11 menn og 17 kvinner. Alle skal være utenlandske statsborgere. Den portugisiske sjåføren og guiden skal ifølge portugisiske medier ha overlevd ulykken og er fraktet til sykehuset i Funchal.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke nasjonaliteter de døde og skadde har, men ifølge Euronews er trolig flere av turistene tyskere. Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de arbeider med å finne ut om nordmenn er involvert i ulykken.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Det var totalt 51 passasjerer på bussen, ifølge portugisiske medier.

Turoperatørene Ving og Apollo opplyser til NTB at ingen av deres reisende var om bord i bussen.

Bilder fra stedet viser bussen liggende på siden i en bratt skråning like overfor et hus. TV-bilder viser at redningspersonell hjelper det som trolig er busspassasjerer.

Saken oppdateres.