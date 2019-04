Det er den største individuelle erstatningssaken som angår en lokal kirke i en sak om seksuelt misbruk i USA.

Ifølge The New York Times ble en 15 år gammel jente over en lengre periode misbrukt av en lærer ved San Gabriel Mission High School i Los Angeles. Da lærerens kone fant bevis for misbruket på mannens telefon, reagerte mannen med å kidnappe jenta og frakte henne til Las Vegas. Her ble hun gitt alkohol, og gjentatte ganger misbrukt seksuelt.

Etter fem dager på rømmen ble lærerens bil oppdaget av politifolk i Las Vegas. 15-åringen ble reddet og læreren pågrepet.

Skolen er en katolsk skole med kun kvinnelige elever. Nå er bispedømmet som skolen ledes av, blitt involvert i saken. Et forlik er inngått og bispedømmet må utbetale 8 millioner dollar til jenta. Det tilsvarer over 68 millioner kroner.

Avispapir på vinduene hindret innsyn

Jentas advokat, David Ring, poengterer at 15-åringen ikke er den første eleven som er blitt utsatt for misbruk av den aktuelle læreren. Det skriver The Los Angeles Times.

Minst to anonyme brev med påstanden om den mannen, ble i august 2015 sendt til skolens ledelse. I ett av brevene ble det hevdet at læreren «henter de elevene han liker og tar dem med til kontoret sitt».

Foruten slike anonyme brev har flere foreldre forsøkt å gjøre skoleledelsen oppmerksomme på lærerens oppførsel overfor elevene. En lærer ved skolen har også uttrykket sin bekymring når det gjelder mannens forhold til kvinnelige elever. Bekymringsmeldingen gikk ut på at mannen ved minst 50 tilfeller har tatt elever med seg på kontoret alene.

På kontorvinduene ble det klistret avispapir for å hindre innsyn.

Resultaten av denne bekymringsmeldingen var en advarsel overfor læreren, som gikk ut på at han «ikke respekterte skolens regelverk». Regelverket tilsier at en lærer ikke skal være alene med en mindreårig elev.

Læreren har gjort rektor oppmerksom på at mannen ved minst 50 tilfeller har tatt kvinnelige elever med seg på kontoret, og hatt dem der alene. Han har dessuten mistenkt at læreren har hatt en seksuell relasjon med minst én elev, og set ham alene i bilen sin med flere andre kvinnelige elever.

«Advarselstegnene var krystallklare i denne saken. Klagene på læreren var tydelig, og likevel ble ingenting gjort,» sier jentas advokat til The Los Angeles Times.

– Forbløffende, sier jentas advokat

I løpet av de siste femten årene skal bispedømmet ha utbetalt mer enn 700 millioner dollar i lignende forlik i saker om seksuell misbruk. Avtalen mellom bispedømmet og 18-åringen er rekordstort når det gjelder beløp.

8 millioner dollar er den største individuelle utbetaling som gjøres av en lokal kirke i en slik sak.

Jentas advokat poengterer at saken gjør seg særlig oppsiktsvekkende med tanke på at bispedømmet i flere tiår har iverksatt tiltak for å unngå slike misbrukssaker. Han refererer til prestemisbruksskandalen som ble avslørt i begynnelsen av 2000-tallet.

«Det er forbløffende at dette misbruket kunne skje med tanke på all treningen og prosedyren bispedømmet hevder å ha satt i gang, sier Ring.

Les også:

Bispedømmet beklager

Bispedømmet på sin side har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med at forliket ble inngått. Her skrives det bispedømmet erkjenner at misbruket har gjort «alvorlig skade» på jenta, og preger hennes liv.

– Vi håper at forliket vil bidra til at hun kan legge dette bak seg, og fortsette med utdanningen sin. Bispedømmet beklager for påvirkning denne situasjonen har på hennes liv.

Læreren går inn i sin siste periode som innsatt ved fengselet i Nevada, før han flyttes til fengselsfasiliteter i California. Her skal han sone nok en dom.