Sri Lanka: Dødstallet stiger til 290 etter terrorangrep

Det melder flere medier mandag morgen norsk tid.

I tillegg skal omtrent 500 være såret etter at totalt åtte bomber gikk av i flere kirker og hoteller i landet søndag.

Kirken St. Anthony's Shrine i hovedstaden Colombo, St. Sebastian's Church i Negombo og Zion Church i Batticaloa øst på øya ble rammet. Det ble også tre luksushoteller i den sentrale delen av Colombo: Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury.

Ved 11-tiden norsk tid gikk det av en bombe på hotellet Tropical Inn i Colombos forstad Dehiwala. To skal være drept i dette angrepet. Like etter gikk det av ytterligere en bombe i forstaden Orugodawatta nord for hovedstaden. Tre politifolk ble drept etter at en selvmordsbomber sprengte seg selv da politiet kom.

Søndag kveld ble det også funnet en rørbombe på flyplassen Bandaranaike International, også kjent som Colombo International. Den ble uskadeliggjort, melder Sri Lanka Airforce via nyhetsnettstedet News First.

24 arrestert

Ifølge BBC skal politiet ha arrestert 24 mennesker i forbindelsene med angrepene, men det er ennå ikke klart hvem som står bak. Mandag rapporterer AP at de seks bombene som gikk av på hotellene og kirkene ble gjennomført av syv selvmordsbombere, ifølge en kriminalteknisk etterforsker fra Sri Lanka.

Myndighetene rapporterte søndag at de mener det er én gruppe står bak samtlige av angrepene. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for terrorhendelsene.

Polititalsmann Ruwan Gunasekara sier mandag at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen, men at etterforskerne også ser på mulige internasjonale forgreninger, ifølge NTB. De 24 skal avhøres.

Chamila Karunarathne / TT NYHETSBYRÅN

Opphever portforbud

I etterkant av terrorangrepene innførte myndighetene portforbud søndag. Det ble opphevet mandag morgen ifølge Reuters.

Skoler og universiteter holdes fremdeles stengt. Børsen i hovedstaden Colombo holder også stengt inntil videre, melder det lokale nyhetsnettstedet News First.

Både Instagram, Facebook, Twitter og digitale meldingstjenester som Viber og Whatsapp ble stengt midlertidig av myndighetene på Sri Lanka fra midt på dagen søndag. Dette for å begrense faren for propagandavideoer og spredning av falske nyheter.

Turister blant de drepte

Blant de drepte er det også 35 utlendinger, opplyser National Hospital på Sri Lanka.

Tre danske turister var blant de drepte. Det bekreftet dansk utenriksdepartement søndag.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo opplyste søndag kveld at flere amerikanske statsborgere er blant ofrene.

Den nederlandske utenriksministeren har bekreftet at en nederlender er blant de døde.

Srilankiske myndigheter melder om fem døde briter. To av disse hadde også amerikansk statsborgerskap. Mandag skriver BBC at seks av de døde er fra India. Det er også bekreftet to døde fra Tyrkia.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om norske dødsofre.

I en uttalelse gitt ut av Sri Lankas utenriksminister i natt skal ni utenlandske turister være rapportert savnet. Blant de sårede er 19 utenlandske statsborgere, ifølge News First.

Fikk advarsel ti dager før angrepene

Landets øverste politisjef advarte for ti dager siden om faren for mulige selvmordsangrep, ifølge dokumenter AFP har fått tilgang til.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet.

NTJ er en radikal islamistisk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.