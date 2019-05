Britisk politi: Huawei-lekkasje var ingen forbrytelse

Statsminister Theresa May anklaget onsdag Gavin Williamson for å ha lekket informasjon fra et topphemmelig møte i landets nasjonale sikkerhetsråd. Williamson nekter kategorisk for å ha noe å gjøre med lekkasjen og mener en politietterforskning ville bevist hans uskyld.

Også opposisjonen har krevd politietterforskning, mens May mener regjeringens egen gransking var tilstrekkelig og har erklært saken for avsluttet.

Lørdag konkluderer London-politiet med at det ikke er noen politisak.

– Ingen forbrytelse er begått, sier visepolitimester Neil Basu etter å ha snakket med Mays kontor om lekkasjen.

Opplysningene som ble lekket til mediene, gjaldt en kontroversiell beslutning om å la den kinesiske mobilgiganten Huawei få delta i deler av utbyggingen av framtidas 5G-nett.

Kun utvalgte statsråder og sikkerhetssjefer deltar på møtene i sikkerhetsrådet. Deltakerne har undertegnet en taushetserklæring som forplikter dem til å holde tett om diskusjonene, og brudd på reglene kan være straffbart.

Skandalen sammenfaller med en bitter maktkamp i det konservative regjeringspartiet, og flere av medlemmene i sikkerhetsrådet regnes som hete kandidater til å overta som statsminister.

Samtidig er beslutningen i seg selv kontroversiell. Det skyldes frykt for at bruk av utstyr fra Huawei i 5G-nettet kan bli en bakdør for kinesisk spionasje.