Barna til norsksvensk IS-kriger på vei til Sverige

For noen uker siden meldte svenske medier at kurdiske myndigheter har gitt klarsignal til at den avdøde IS-krigerens syv små barn kunne fraktes til det svenske konsulatet i Erbil.

Barnas morfar har ventet på barna i den irakiske byen, ifølge Sveriges Radio. Tirsdag fikk tilsendt bilder av at barna passerte grensen mellom Syria og Irak. Tirsdag kveld er alle barna kommet frem til Erbil og er blitt gjenforent med bestefaren, opplyser kurdiske myndigheter i Irak til nettstedet Rudaw.

Barna er foreldreløse

Barnas morfar Patricio Galvez har i en periode forsøkt å få barna hjem til Sverige, siden begge foreldrene er døde. Galvez reiste i april til Syria for å lete etter barna, som er mellom ett og åtte år gamle.

Michael Skråmo, som ble drept i Syria i mars, var norsk statsborger men født og oppvokst i Göteborg. Sammen med sin svenske kone, som også ble drept i Syria, hadde han syv barn. Barna har den siste tiden vært i flyktningleiren al-Hol i den kurdiskkontrollerte delen av Syria, og flere av dem skal være sterkt underernærte og syke.

Norge skal også jobbe for å få foreldreløse barn hjem

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere anslått at det tilsammen er om lag 40 barn med norsk tilknytning i Syria i dag. 18 av dem er gjort rede for, og minst tolv av dem er foreldreløse.

I tillegg til de syv Skråmo-barna, er det fem søsken som er i Al-Hol-leiren. Faren til søsknene er død, mens moren er forsvunnet.

Statsminister Erna Solberg sa i april at norske myndigheter vil arbeide for å få norske barn hjem til Norge og at de vil prioritere å få hjem de foreldreløse barna.