Trump erklærer støtte til demokratibevegelsen i Hongkong

Trump forsikret overfor reportere utenfor Det hvite hus at budskapet til demonstrantene i Hongkong er at USA står sammen med dem.

Samtidig sa Trump at han har et «veldig godt forhold» til Xi og viste til at USA er i sluttfasen av en viktig handelsavtale. Det har den siste tiden kommet meldinger om at USA og Kina nærmer seg en avtale, og at den kan være på plass allerede mot slutten av året.

Trump hevdet i et intervju med TV-stasjonen Fox forrige uke at Kina ikke har satt inn militæret mot demonstrantene i Hongkong fordi han har advart dem om konsekvensene det vil få for handelsavtalen.

Et lovforslag som ble vedtatt i Kongressen i USA forrige uke som støtter menneskerettigheter og demokrati i Hongkong, ble møtt med raseri i Kina. Myndighetene i Beijing har bedt Trump om å ikke undertegne lovforslaget.

Det har vært enorme demonstrasjoner i Hongkong siden juni. Demonstrantene krever blant annet mer demokrati og regimeskifte.