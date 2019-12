Presidentenes kveldsmøte i Paris ble langvarig og livlig. Nå tennes et håp for krigen i Europa som har kostet 13.000 menneskeliv.

Halvannen time forsinket mandag kveld satt lederne for Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland seg ned ved et bord i presidentpalasset i Paris for første gang på tre år.

Hensikten var å løse den europeiske krigen som så langt har kostet om lag 13.000 mennesker livet og drevet 1,5 millioner mennesker på flukt.

I sin siste rapport fra den 400 kilometer lange frontlinjen i østlige Ukraina før kveldens toppmøte, ble det begått 12.900 brudd på våpenhvilen.

Seks timer etter at samtalene startet, kom presidentene Volodymyr Zelenskyj, Emmanuel Macron, Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Angela Merkel ut.

Nå håper flere at et lite, men viktig, skritt er tatt for å få finne en løsning på den snart fem år lange Ukraina-krigen.

Dette ble presidentene enige om

Forrige gang Normandie-forhandlingene ble gjennomført i oktober 2016, gikk Ukrainas og Russlands president fra hverandre uten å bli enige om noe.

Kveldens Paris-møte førte til at Ukraina og Russland ble enige om en felles uttalelse om forhandlingene videre.

Både Russland og Ukraina var enige om å innføre en fullstendig våpenhvile langs hele fronten fra nyttår.

Langs tre deler av frontlinjen ble partene ha blitt enige om å trekke styrkene tilbake.

Statslederne ble også enige om en oppdatert plan for å fjerne miner.

Dessuten skal det gjennomføres flere storstilte fangeutvekslinger før nyttår etter prinsippet «alle for alle».

Men på flere sentrale spørsmål viste kveldens toppmøte at det fortsatt er lang vei igjen.

Fakta: Krigen i Ukraina Ukraina-krigen brøt ut i februar 2014 mellom de russiskstøttede opprørerne og ukrainske styrker. Etter det provestlige Maidan-opprøret i Kiev annekterte Russland Krim og russiskstøttede militære grupper tok kontroll over deler av østlige Ukraina. FNs høykommissær for menneskerettigheter anslår at 13.000 er drept, deriblant 3339 sivile og om lag 9500 stridende. I tillegg er om lag 30.000 skadet.

Fakta: Normandie-formatet Fredsforhandlingene har skjedd i regi «Normandie-formatet», som har bestått av statslederne i Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland. De fire landene fremforhandlet Minsk-2 avtalen i 2015, som forutsatte at krigsfanger skulle utveksles, at kamphandlingene skulle stoppe, amnesti for de stridende, gjennomføring av frie valg i områdene kontrollerte av de russiskstøttede opprørerne. Avtalen ble aldri implementert. I 2016 forslo Tysklands daværende utenriksminister Frank-Walter Steinmeier å gjennomføre frie og uavhengige valg i separatist-områdene etter ukrainsk lov og under kontroll av uavhengige observatører (Steinmeier-formatet). Deretter skulle områdene få delvis selvstyre under ukrainsk kontroll. Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj åpnet i oktober delvis for å støtte «Steinmeier-formatet», men ikke før russiske styrker er trukket ut og Ukraina har fått kontroll over grensen. Normandie-møtet mandag var det første siden oktober 2016. Det var også første gang Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin møtes.

Macron: Fredsprosessen i gang igjen

– Vi klarte å bli enige på høyeste nivå om at vi ønsker en rettferdig og varig fred og få en slutt på denne konflikten. Dette er et åpent sår på det europeiske kontinentet, sa president Emmanuel Macron på en felles pressekonferanse etter møtet.

– Dette vil gi et grunnlag for tillit, og vi vil bli i stand til å gå videre.

Forbundsmegler Angela Merkel la vekt på at partene er enige om å følge det såkalte «Steinmeier-formatet», som går ut på at det skal avholdes valg i opprørsområdene som skal overvåkes og godkjennes av observatørene til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Ukraina har nå anerkjent denne løsningen og er enige med Russland. Det er et stort gjennombrudd, sa Angela Merkel.

– Vi er enige om å møtes igjen om fire måneder. Før det skal våre utenriksministre bli enige om flere politiske og sikkerhetsmessige spørsmål.

Ildprøve for Ukrainas nye president

Samtalene startet fomlende da Ukrainas president gikk for å sette seg i stolen som var tiltenkt Putin, men ble dirigert til en plass på andre siden av bordet av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Etter to timers samtaler ble forhandlingene avbrutt av et times langt bilateralt møte mellom Putin og Zelenskyj.

– Ja, jeg er fornøyd, sa en smilende Putin etter møtet, før statslederne gikk til middagsbordet og deres rådgivere finslipte fellesuttalelsene. Han betegnet diskusjonene som «gode og forretningsmessige».

– Hver eneste setning blir diskutert på en livlig måte, sa Zelenskyjs visestabssjef Kyrylo Tymosjenko ifølge NTB.

I Ukraina ble hvert steg til den nyvalgte president fulgt med argusblikk, ikke minst av hans politiske motstandere som har advart mot at den tidligere komikeren med seks måneders erfaring ville bli et lett bytte for Putin med nesten 20 år ved makten.

– Ikke stol på Putin. Aldri. Ikke i det hele tatt. Putin manipulerer alt – innhold, fakta, tall, kart og følelser, sa Ukrainas tidligere president Petro Porosjenko, ifølge Kyiv Post.

– Det tok tid før vi kom i gang, men diskusjonen var meningsfylt, sa Zelenskyj etter møtet.

– Det faktum at vi klarte å åpne dialogen igjen, er veldig positivt.

Putin betegnet også samtalene som positive. Han la vekt på at partene var enige om å etterleve Minsk-avtalen, og spesielt at opprørsområdene skal få en spesiell status.

– Dette har vært veldig fruktbare samtaler, sa Putin. Han understrekte imidlertid at store utfordringer gjenstår.

– Dette er positivt. Russland vil gjøre alt for å løse alle problemer og løse konflikten.

Ukraina nervøse før toppmøte: «Ikke snakk med Putin alene!» «Pass deg for KGB-triksene!»

Ikke enige om rekkefølgen

Et nøkkelspørsmål i samtalene mandag, er hva som skal bli den politiske løsningen i områdene de russiskstøttede opprørerne kontrollerer i østlige Ukraina.

Zelenskyj åpnet for å godta et lokalvalg, men ikke før Russland har trukket ut alle styrker og separatistene er avvæpnet.

Ifølge den ukrainske avisen Hromadske tilbød Zelenskyj Putin å avholde valg bare halvannen dag etter at alle russiske tropper var ute.

Putin avviste dette kategorisk og holdt fast ved at et valg i separatistområdene må gjennomføres først, uten at Ukraina kontrollerte over grenseområdene mot Russland.

Både Ukraina og Tyskland har avvist direkte forhandlinger med opprørerne, først og fremst fordi de finansieres, bevæpnes og styres fra Kreml.

Flere fangeutvekslinger de siste månedene og Zelenskyjs valgløfte om å få fortgang på fredsprosessen, har gitt håp om bevegelse i den fastlåste konflikten.

– Møtet er en suksess i seg selv. Det betyr at en dialog vil starte mellom landene, sa lederen for Penta Analysesenter Vladimir Fesenko i Kiev til Dagens Nyheter.