Tiltak for å begrense smitte av det nye koronaviruset fører til at attraksjoner verden rundt stenges for publikum. I tillegg holder turister seg unna folketette steder.

Turistnæringen opplever sin største tilbakegang siden 11. september 2001, skriver CNN. Det er blitt færre flyreiser for både forretningsfolk og turister, blant annet på grunn av restriksjoner fra bedrifter og anbefalinger ulike lands myndigheter. Mange flyruter er stengt på ubestemt tid, og flypersonell blir oppfordret til å ta ubetalt permisjon. Også hoteller og attraksjoner som ikke er stengt, opplever en sterk nedgang i antall besøkende. Flere store konferanser er nylig blitt avlyst: Mobile World Congress i Barcelona, mobilindustriens største show, Geneva Motor Show, Facebooks F8 conference og ITB Berlin, som er turistnæringens største samlingssted. Sistnevnte ventet 160.000 deltagere. Bla deg gjennom fotogalleriet for å se eksempler på steder som vanligvis yrer av liv, men som nå tømmes for folk. Rafael Yaghobzadeh/AP/NTB scanpix Aly Sony/Reuters/NTB scanpix Andrew Medichini / AP/NTB scanpix Andrew Medichini / AP / NTB scanpix Nobuki Ito / Kyodo News / AP / NTB scanpix Petr David Josek/AP/NTB scanpix Joan Mateu / AP / NTB scanpix Fu Ting / AP / NTB scanpix Ganoo Essa/Reuters/NTB scanpix