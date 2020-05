Passasjerfly styrtet under landing i Pakistan

Flyet, en Airbus A-320, styrtet i et boligområde like ved Jinnah internasjonale flyplass i Karachi fredag ettermiddag lokal tid.

Flyet kom fra Lahore og styrtet ifølge det pakistanske nyhetsbyrået GEO News rett før det skulle lande i Karachi, Pakistans største by.

– Vi forsøker å få bekreftet antall passasjerer om bord, men foreløpig tyder det på at det var 99 passasjerer og en besetning på åtte om bord, sier Abdul Sattar Khokhar, talsmann for den pakistanske luftfartsmyndigheten.

Ifølge luftfartsmyndigheten mistet kontrolltårnet kontakten med flyet ett minutt før landing.

Bilder på sosiale medier og i pakistanske medier viser tykk svart røyk som stiger opp fra boligområdet der flyet styrtet. Ifølge lokale medier er minst fire hus blitt ødelagt.

AP

Store ødeleggelser på bakken

Ifølge den pakistanske avisen Jang har flere biler og syv-åtte hus på bakken tatt fyr. Det er sendt nærmere 50 ambulanser til stedet. Hittil er 15–20 skadede på bakken hentet av ambulansene, deriblant flere barn.

Det er også funnet to lik på stedet. Ifølge TV-kanalen er det tidlig å si om dette er personer som var om bord på flyet, eller om det er beboere i området som omkom da flyet falt på husene.

TV-kanalen GEO sender nå live fra stedet. Bilder fra TV-kanalen viser blant annet tett røyk og personer som redder overlevende på bakken. Bildene viser også flere brennende biler.

Sendte nødmelding

GEO melder også at det ble sendt ut en nødmelding fra kapteinen til flyvelederne. Meldingen gikk ut på at den ene motoren hadde fått tekniske problemer. Et øyenvitne forteller TV-kanalen at han så at motoren tok fyr.

– Vi har mistet en motor. Mayday. Mayday. Mayday, sier kapteinen i en melding som flere pakistanske medier refererer til.

Fra tårnet på flyplassen får kapteinen beskjed om at begge rullebanene er tilgjengelige for landing.

Flytrafikken i Pakistan kom i gang denne uken etter nesten to måneders stans på grunn av koronaen. Ulykken skjedde et par dager før høytiden id som markerer avslutningen av fastemåneden ramadan.