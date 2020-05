Demonstrantene samlet seg i Causeway Bay, et travelt shoppingområde, til tross for koronaregler som forbyr at mer enn åtte personer samles.

Politiet erklærte raskt at protestmarsjen var ulovlig, skriver CNN. De beordet folk til å spre seg.

Likevel marsjerte flere tusen mennesker ut i gatene med slagrod som: «Befri Hong Kong, vår tids revolusjon» og «Hong Kongs uavhengighet, den eneste veien ut».

Politiet bevoktet også kontoret til Kinas representasjon i Hongkong og stanset folk på gata for å sjekke papirene deres, ifølge Reuters.

– Det er begynnelsen på slutten, og tiden er i ferd med å renne ut for Hongkong. Det er vår begrunnelse, selv under covid-19, sier demokratiaktivisten Joshua Wong.

REUTERS/Tyrone Siu

REUTERS/Tyrone Siu

Den nye sikkerhetsloven

Kina kunngjorde torsdag at det planlegges å innføre en ny nasjonal sikkerhetslov i Hong Kong. Det er dette som utløste demonstrasjonene.

Den siste britiske guvernøren i Hongkong mener at Kina med den nye sikkerhetsloven for Hongkong svikter det halvautonome territoriet.

Chris Patten, som var guvernør da Storbritannia overlot kolonien til Kina i 1997, sier til The Times of London at vi ser et nytt diktatur i Kina som ikke er til å stole på.

Han sier den britiske regjeringen må gjøre det helt klart at det som er i ferd med å skje, er en fullstendig ødeleggelse av Ett land, to systemer-avtalen om britisk tilbakeføring av Hongkong.

I henhold til avtalen skulle Hongkong få beholde sitt eget rettssystem og politiske system med fulle friheter fram til 2047.

TYRONE SIU / X02605

Hvorfor vil Being innføre denne loven?

Hong Kong ble pålagt å innføre en slik type lov etter at Storbritannia overlot kolonien til Kina i 1997. Men dette har aldri blitt gjort, skriver BBC. Det ble gjort forsøk i 2003, men da tok 500.000 mennesker seg ut i gatene.

Kinesiske myndigheter mener loven er nødvendig for å «forhindre, stoppe og straffe» slike protester i fremtiden.