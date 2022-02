Ukrainas forsvarsdepartement har meldt at Russland har tapt 800 soldater. De sier også at de har uskadeliggjort et 30-tall russiske stridsvogner, og at sju russiske fly og seks helikoptre er skutt ned. Dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Den russiske forsvarsledelsen har tidligere tilbakevist påstander om store tap og nedskutte fly.