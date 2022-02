Russiske bakkestyrker har tatt kontroll over enkelte områder nord, øst og sør i Ukraina. Det er uklart hvor store områder russerne nå kontrollerer.

I nord har Russland blant annet tatt kontroll over området rundt atomkraftverket i Tsjernobyl. Det bekrefter Ukrainas statsminister, ifølge Reuters.

Det har vært gjennomført et angrep mot militærflyplassen i Hostomel, som ligger 25 kilometer fra Kyiv sentrum. Her har det kommet motstridende meldinger om hvorvidt russerne har fått full kontroll over basen. Kampene pågår.