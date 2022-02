I januar sto han tiltalt for landsforræderi. Fredag var ekspresidenten klar til å kjempe mot russerne i Kyiv.

Petro Porosjenko er tiltalt for landsforræderi. Fredag ble han avbildet med en AK-47 i Kyivs gater mens han lovet å kjempet for landet sitt.

Den tidligere ukrainske presidenten Petro Porosjenko snakker til sine støttespillere i Kyiv 17. januar i år.

Nå nettopp

Det var ikke hvem som helst som rapporterte fra Kyivs gater til CNN. I fire år var Petro Porosjenko landets øverste leder. Fredag sto han i spissen for de territoriale forsvarsstyrkene, en tropp med reservesoldater.

Med seg hadde han 300 soldater, men ingen artilleri eller stridsvogner. På den andre siden av konflikten står den militære overmakten til de russiske invasjonsstyrkene. Spørsmålet fra CNN virket berettiget:

– Hvor lenge kan dere holde ut?

– For evig. Jeg tror Putin aldri vil ta Ukraina. Samme hvor mange soldater, missiler og atomvåpen han har, svarte Porosjenko.

Han lovet overfor den amerikanske nyhetskanalen å kjempe for landet sitt. Det er ikke lenge siden han var tiltalt for å gjøre det motsatte.

Tiltalt for landsforræderi

I slutten av januar fløy Porosjenko fra Polen til Ukraina. Årsaken var at han skulle møte i retten i Kyiv, anklaget for landsforræderi.

Statsadvokaten mener mannen som var president mellom 2014 og 2019 har finansiert russiskstøttede prorussiske separatister. Mellom 2014 og 2015 skal Porosjenko ha solgt store mengder kull. Inntektene skal han gitt til utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk. Det var Russlands anerkjennelse av disse to områdene som selvstendige stater, som ble starten på invasjonen.

Ifølge The Guardian risikerer Porosjenko opptil 15 års fengsel. Midlene til den tidligere presidenten ble frosset som en del av etterforskningen.

Men ikke alle mener ekspresidenten er en forræder. På flyplassen ble han møtt av en velkomstkomité med støttespillerne. De hevder hardnakket at anklagene mot Porosjenko er fabrikkerte. Porosjenko har selv sagt at de er politisk motiverte. At han blir rettsforfulgt av nåværende president Volodymyr Zelenskyj.

Tilhengere av Porosjenko brenner røykgranater under et møte utenfor presidentadministrasjonens hovedkvarter i Kyiv i slutten av januar.

Også i Kyivs gater har Porosjenko folk rundt seg, sier han selv.

– Vi har fått til dette på to dager. Det kommer stadig folk som vil verve seg til kampen vår. Men vi har ikke nok våpen. Det er begrensningen vår, sa han til CNN.

– Flere av disse er vanlige mennesker, som aldri har vært i hæren før. Nå står de i kø for å bli med i kampen. Det er veldig rørende og demonstrerer hvor mye ukrainerne hater Putin.

Russland president Vladimir Putin og Porosjenko håndhilser under et møte i Minsk i 2015. Temaet var russisk militæroppbygging ved Ukrainas grenser.

«Vil vise at vi ikke er redd for dem»

Kun en drøy måned etter at Porosjenko returnerte til Ukraina, ble landet invadert av Russland. Omtalen hans av Putin, er alt annet enn prorussisk.

– Vi skal ta hånd om Putin som om han var en forrykt mann. Han er enkelt og greit gal. En ond mann som kommer hit for å drepe ukrainere, sier han.

Han oppfordrer nå Nato, EU og USA om hjelp i kampen som foregår i hjemlandet. Invasjonen av Ukraina er en krig mot hele verden, sier han.

– Vi trenger sanksjonene som gjør Putin svakere, som får ham til å blø penger. Samtidig er det viktig å blokkere russiske skip og fly i Nato-havner.

– Tror du at du er et spesifikt mål for de russiske styrkene?

– Det har jeg trodd i flere år. For meg er det viktig å vise at vi ikke er redd for dem, sier Porosjenko til CNN.