Skyting pågår i bydel i Kyiv

Russiske styrker nærmer seg Kyiv sentrum også på bakken.

Det som skal være russiske tropper i byen Dymer i morgentimene. Den ligger få kilometer fra Kyiv. Aftenposten har identifisert stedet for hvor videoen er fotografert i Dymer.

25. feb. 2022 07:48 Sist oppdatert nå nettopp

Litt etter klokken 09.00 kom det meldinger om skyting i Kyiv.

Det er publisert flere videoer der det høres skyting og der man kan se stridsvogner i Obolon-distriktet. Det ligger like nord for Kyiv sentrum.

Aftenposten har bekreftet at minst tre av videoene er tatt fra boligblokker i Obolon-distriktet.

En kilde i Obolon, som bor i nabolaget der videoen over er fotografert, sier til Aftenpostens journalister i Kyiv at de hørte skyting klokken 09.40.

– Vi hører skyting og eksplosjoner. Vi er med barna våre i en leilighet. Vi hadde ikke tid til å løpe til et bomberom. Vi har fått beskjed om å holde oss unna vinduene.

Også BBC melder om skyting i Obolon.

Ventet angrep mot Kyiv

I morgentimene har det vært ventet angrep på hovedstaden.

Klokken 10.12 gikk flyalarmen i Kyiv igjen. Aftenpostens journalister i hovedstaden måtte igjen gå ned i bomberommet.

Der måtte de tilbringe natten, og utover morgenen og formiddagen måtte de søke tilflukt flere ganger.

Det var flere eksplosjoner i natt. Men bevegelser av russiske styrker tidlig fredag, ga et varsel om at et angrep på bakken var nært forestående.

Stridsvogner nær Kyivs forsteder

En rådgiver for ukrainske myndigheter sa at Russlands plan er å bruke stridsvogner for å ta seg inn i Kyiv, melder Reuters.

Ifølge ukrainsk etterretning, er Russlands plan å beleire Kyiv. Det melder ukrainske medier. Det er ikke bekreftet.

Talspersoner for ukrainske myndigheter sier at de russiske styrkene kan innta forsteder til Kyiv i dag, skriver Reuters. Byen Vorzel nevnes som et eksempel.

Opplysningene samsvarer med videoer og meldinger i sosiale medier, som filmer russiske militære kjøretøy i mindre byer få kilometer utenfor hovedstaden.

Det ukrainske forsvaret meldte klokken 06.00 at det pågikk kamper i områdene rundt Ivankiv og Dymer like nord for Kyiv.

Her skal broer ha blitt ødelagt i håp om å stoppe styrkene.

Ber om dronehjelp fra sivile

På Facebook ber nå det ukrainske forsvarsdepartementet alle som eier eller kan kjøre en drone om å melde seg til tjeneste for Kyiv.

«Kiev trenger deg og dronen din», skriver de.

Eventuelle droneeiere blir bedt om å melde inn blant annet type drone og antall batterier.

Presidenten: Sanksjoner er ikke nok

I morgentimene fredag talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj var klar på at den de pågående angrepene og den russiske aggresjonen viser at sanksjonene vesten legger på Moskva ikke er nok.

Etter at hovedstaden ble rammet av flere missiler tidlig fredag, påpekte presidenten at verden fortsetter å se på det som skjer i landet

I talen sa også Zelenskyj at fiendtlige sabotasjegrupper har inntatt Kyiv. Han ber folk være forsiktige og følge regler.