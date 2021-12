Boris Johnson varsler en flodbølge av omikron. Nå setter britene i gang en storstilt aksjon.

Målet er at alle briter over 18 skal bli tilbudt «boosterdose» innen desember er over. Da må én million personer vaksineres hver dag.

Det er lange køer ved vaksinesentere i London etter den siste smitteutviklingen. Nå skal alle tilbys en oppfriskningsdose.

– Ingen bør være i tvil. Det kommer en flodbølge av omikron, sa britenes statsminister Boris Johnson søndag i en TV-sending på BBC.

Landet har nå satt i gang en storstilt kamp for å kjempe mot omikronsmitten. Den er i ferd med å skylle innover landet.

Dette fører til at britene girer opp vaksineringen.

Alle over 18 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose av vaksinen i løpet av desember.

Det blir satt opp massevaksinasjonssentre som skal vaksinere folk sju dager i uken

Mer enn 40 militære lag blir hentet inn for å sørge for logistikk.

Hundrevis at helsearbeidere vil bli omplassert for å hjelpe til med vaksineringen.

Det var nærmest folketomt på Paddington stasjon i London mandag morgen.

Ifølge The Times har 23 millioner så langt fått oppfriskningsvaksinedose i Storbritannia. Nasjonen har 67 millioner innbyggere.

Avisen skriver at den nasjonale helsetjenesten (NHS) kun to ganger har satt en halv million vaksinedoser, i løpet av én dag under pandemien. Skal myndighetene nå sitt ambisiøse mål, må 1 million mennesker vaksineres hver dag de kommende ukene.

Det kan bety forsinkelser i andre deler av helsevesenet. Men Johnson har kalt det en nødssituasjon.

Det er også blitt kjent at helsearbeidere er bedt om å forberede massevaksinering av elever i barneskolen, i påvente av godkjennelse for dette. Det betyr barn ned i femårsalderen snart kan bli vaksinert.

Omfattende omikronsmitte

Norge har de siste dagene passert smittetrykket i Storbritannia justert etter befolkningen, ifølge Our World in Data.

Men britene har hatt et vedvarende høyt smittetrykk siden sommeren. Og de har dobbelt så mange personer på sykehus sammenlignet med Norge pr. million innbyggere.

Omikronvarianten sprer seg i stort tempo nå. Den britiske helseministeren Sajid Javid sier at omikronvarianten nå trolig står bak 40 prosent av smittetilfellene i London.

– Farten dette sprer seg i, er noe vi ikke har sett før, sier Javid i et intervju med Sky News.

Statsminister Boris Johnson kalte søndag pandemiutviklingen en nødsituasjon.

Over 1200 nye tilfeller omikronsmitte ble bekreftet av helsemyndighetene i Storbritannia mandag. Det er nesten en tredjedel av de nye smittetilfellene i Storbritannia.

Helseministeren bekreftet samtidig at det var ti pasienter med omikronsmitte på sykehus i England.

Nye beregninger fra London School of Hygiene and Tropical Medicine anslår at det nesten sikkert blir rekordnivåer av smitte i løpet av vinteren. Dette kan true kapasiteten i helsetjenesten.

Samtidig er det motstand i parlamentet mot nye restriksjoner. 70 representanter fra det konservative partiet stemte mot nye restriksjoner forrige uke.

Mark Walport, den tidligere vitenskapelige sjefrådgiveren og medlem av myndighetenes rådgivergruppe Sage, påpeker til The Times at det er fornuftig å øke hastigheten på boosterdosene.

– Vi bør huske at den store suksessen til vaksineprogrammet betyr at vi er i en dramatisk bedre posisjon enn for ett år siden, og dødstallene fra infeksjonen har falt mer enn ti ganger hos vaksinerte, sier Walport til The Times.

Johnson har advart befolkningen mot å tro at omikronvarianten ikke kan gjøre folk alvorlig syke.

– Vi har allerede sett sykehusinnleggelser doble seg på en uke i Sør-Afrika. Og vi har pasienter med omikron på sykehus her i Storbritannia akkurat nå, sa Johnson under TV-sendingen.

Myndighetene er fortsatt usikre på hvor alvorlig omikronvarianten er. Det har også ført til at regjeringen gjeninnførte strenge koronarestriksjoner nylig.