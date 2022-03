Lokale myndigheter: – Det er overlevende etter teaterbombing

Bomberommet i teateret i Mariupol som ble bombet onsdag skal ha klart seg. Lokale myndigheter sier de ikke har oversikt over drepte, men at det er overlevende.

Lokale myndigheter sier det er overlevende fra teateret som ble bombet av russiske styrker onsdag.

Et teaterbygg i Mariupol ble onsdag bombet. Det har tidligere vært et tilfluktssted for over 1000 mennesker.

Angrepet ble møtt med fordømmelse verden rundt. Det er imidlertid uvisst hvor mange som var i bygget da det ble truffet.

Strøm og internett er nede i byen, som er under russisk beleiring. Det er derfor svært vanskelig å få ut informasjon.

En talsperson for ordførerens kontor i Mariupol, sier torsdag formiddag at man ikke vet hvor mange som ble drept i angrepet. Det melder Reuters.

Talspersonen sier at det er overlevende etter bombingen. Han sier at konstruksjonen i byggets bomberom skal ha bestått.

BBC har snakket med parlamentsmedlem Dmytro Gurin som har foreldre som har vært fanget i byen. Han sier det samme:

– Vi har akkurat fått beskjed om at bomerommet klarte seg, og at menneskene der har overlevd.

– Vi vet ennå ikke om det er sårede, eller drepte, men det ser ut til at de fleste av dem har overlev og er ok, sier han.

Også Gurin sier det var rundt 1000 personer i teateret da det ble bombet.

Nå sier ordføreren i byen også at sivile torsdag får forlate byen i privatbiler. Onsdag fungerte ikke de humanitære korridorene i Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelenskyj. Han sa at russisk militære ikke stoppet skytingen.

