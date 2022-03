Dette skjedde på krigens 20. dag

Russernes bombing av Ukraina fortsetter, mens vestlige ledere frykter Putins neste trekk.

FN melder at over 3 millioner er på flukt fra krigen.

9 minutter siden

1. Bombingen fortsetter

Bombene fortsatte å falle over forstedene rundt Ukrainas hovedstad Kyiv, selv om det kunne se ut som om russernes fremrykking saktnet opp igjen. Også inne i Kyiv skal flere boligblokker og høyhus være truffet.

Bombingen av flyplasser vest i landet fortsatte også, ifølge myndighetene.

De hardeste kampene ser ut til å være rundt den østlige havnebyen Mariupol. Tirsdag skal rundt 2000 sivile kjøretøy ha fått forlate byen ved hjelp av den «humanitære korridoren», melder nyhetsbyrået Ap.

2. Nye sanksjoner

Etter massiv kritikk for å være sent ute med sanksjoner kommer den britiske regjeringen med nye tiltak mot russisk økonomi og kretsen rundt president Vladimir Putin.

Britene forbyr eksport av luksusvarer til Russland. De legger også 35 prosent toll på all import av russiske varer. I tillegg blir flere hundre enkeltpersoner svartelistet.

Russland innfører sanksjoner mot USAs president Joe Biden og Canadas statsminister Justin Trudeau. De to er ilagt innreiseforbud til Russland.

3. Sanksjonene virker

Russland stanser eksporten av korn til allierte land som Hviterussland. Myndighetene forklarer det med at landet må tenke på sin egen matforsyning.

Onsdag forfaller avdrag på russiske statslån. De må betales i dollar, men den russiske regjeringen sier at det kun er mulig å bruke rubler. For kreditorene er det dårlig nytt, på grunn av at rubelens verdi raser.

4. Biden til Brussel

USAs president Joe Biden reiser trolig til Brussel. Han vil delta på et toppmøte med de 27 statslederne i EU den 24. mars. Dagen før er det planlagt et toppmøte i Nato.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg frykter at Russland kan arrangere en «falskt flagg»-operasjon i Ukraina. Han er redd de vil bruke kjemiske våpen og legge skylden på ukrainerne.

5. Tre millioner flyktninger

Paul Dillon som er talsmann for FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) sier at det nå er 3 millioner mennesker på flukt fra Ukraina.

Over 150.000 av flyktningene er fra tredjeland, altså ikke fra Ukraina eller Russland.

FNs barneorganisasjon Unicef er særlig bekymret for barna. Mer enn 70.000 barn er blitt flyktninger hver dag i løpet av de siste 20 dagene i Ukraina, og det tilsvarer omtrent 55 barn hvert minutt – altså nærmere ett barn i sekundet.

Norske myndigheter regner med 30.000 asylsøkere fra Ukraina i år.

6. Forhandlinger fortsetter

Tirsdag fortsatte forhandlingene mellom Ukraina og Russland. Det skjedde ved hjelp av videolink. Ifølge ukrainske talsmenn konsentrerte man seg om spørsmål rundt våpenhvile og tilbaketrekning av styrkene.

I FN-bygget i New York arbeider russerne med et forslag til resolusjon om krigen, melder Ap. Ifølge nyhetsbyrået uttrykker resolusjonen stor bekymring for sivile tap og en stadig verre situasjon for sivile. Den nevner ikke Russlands ansvar for krigen.

7. Olje faller og børsene stiger

Tirsdag sank oljeprisen til rundt 100 dollar fatet. Det førte til at verdien på børsene rundt i verden økte med mellom 1 og 2 prosent.

For Oslo Børs er billigere olje dårlig nytt, og indeksen sank med hele 5,6 prosent.