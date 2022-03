Lekket fredsplan skaper håp, men på bakken fortsetter kampene

Småbarnsmoren Olga Bashkatova er på flukt fra Lviv. Hun håper på fred, men tror det vil ta tid. Det tror ekspertene også.

Forhandlingsdelegasjonen fra Russland og Ukraina møttes til nye samtaler i Tyrkia torsdag.

17. mars 2022 21:16 Sist oppdatert nå nettopp

Ukrainske byer blir fortsatt bombet. Torsdag kom det nye angrep, også i hovedstaden Kyiv.

Samtidig kommer det oppløftende nyheter om fred. Financial Times skrev onsdag at Russland og Ukraina har kommet frem til et utkast til en fredsavtale.