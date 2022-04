Dette skjedde på krigens 46. dag

Russland har utnevnt en ny sjef for krigen. Men det er ikke klart om Russland har skiftet strategi. Søndag kom bilder av en ny kjempestor russisk militærkolonne.

Den russiske generalen Aleksander Dvornikov er blitt utnevnt som øverste sjef for den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Her er han avbildet sammen med president Vladimir Putin i 2016.

14 minutter siden

1. Russland utnevner ny sjef for krigen

Den russiske presidenten Vladimir Putin har utnevnt en ny sjef for krigen i Ukraina. Aleksander Dvornikov får nå det overordnede ansvaret for hele angrepskrigen.

Dvornikov ledet den russiske krigføringen i Syria. Flere syriske byer ble lagt fullstendig i ruiner. Det gikk spesielt hardt ut over storbyen Aleppo.

Det har vært spekulert i utnevnelsen tidligere i uken. Søndag ble det bekreftet.

2. Ny russisk kjempekolonne

Russland gjør seg klar til et stort angrep på Donbas-regionen. De to fylkene Luhansk og Donetsk vil etter alt å dømme bli utsatt for enda kraftigere angrep de neste ukene.

Satellittbilder fra selskapet Maxar viser en ny russisk militærkolonne på vei mot de to østukrainske fylkene. Kolonnen er 13 kilometer. Den består av ulike militære kjøretøyer. Bildene ble tatt fredag og publisert søndag.

Her er kjøretøyer i det som skal være en 13 kilometer lang russisk militærkolonne. Bildet er tatt av selskapet Maxar.

Søndag formiddag hevder Ukraina å ha ødelagt en stor russisk kolonne i øst. Kolonnen skal ha vært full av utstyr og mannskap.

Hvorvidt det er den samme kolonnen som ble avbildet av Maxar på fredag, er ikke kjent.

3. Sivile rømmer fra Øst-Ukraina

Ukrainske myndigheter oppfordrer sivile til å komme seg ut av Øst-Ukraina. Søndag sto ni evakueringstog klare til å frakte folk ut.

FN anslo tirsdag 5. april at 7,1 millioner mennesker er blitt drevet på flukt internt i Ukraina. I tillegg kommer de 4,5 millionene som har flyktet ut av landet.

Likevel sier myndighetene i Luhansk at omtrent 30 prosent av befolkningen har latt være å flykte.

4. Nato skal ruste opp i de baltiske landene

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg varsler at alliansen skal ruste opp i de baltiske landene. Det sier Stoltenberg i intervju til The Sunday Telegraph.

Nato har allerede plassert ut styrker i de baltiske landene. Nå skal denne styrken bygges ut. Nato skal gjøre de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen i stand til å motstå et eventuelt russisk angrep.

Det vil kreve en betydelig militær opprustning.

– Dette er allerede i gang. Vi må sikre at vi fortsetter å være i stand til å forsvare allierte land, i en farligere verden, sier Stoltenberg til avisen.

Han sier at planen skal være klar på Natos toppmøte i juni i år.

5. Demonstrerte for Putin i Tyskland

Flere steder i Tyskland samlet russere seg for å demonstrere, til støtte for Russlands krig.

600 møtte opp i Frankfurt søndag. En tilsvarende folkemengde protesterte i Hannover. Demonstrantene bar russiske flagg for å protestere mot det de mener er «hat og trakassering» mot russere.

I Hannover møtte demonstrantene en motdemonstrasjon til støtte for Ukraina. Den proukrainske protesten besto av 1000 personer, ifølge lokalt politi.

Det bor rundt 1,2 millioner russere i Tyskland.