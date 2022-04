Angrepene mot Ukrainas nest største by tiltar: – Det er sivile som tar støyten

Kharkiv er Ukrainas nest største by. Bombingen av den sammenlignes med ødeleggelsene under andre verdenskrig. Over 2000 høyhus er blitt ødelagt.

En mann går forbi en ødelagt bygning etter et russisk angrep i den ukrainske byen Kharkiv torsdag.

23. apr. 2022 12:35 Sist oppdatert nå nettopp

I en pause i bombingen går hun til den nærliggende bekken for å hente vann. Tatjana Jevtukhova (63) og sønnen har vært uten innlagt vann og strøm i flere uker. De bor i den nordøstlige delen av Kharkiv.

At hun lever, er ren flaks. En granat gikk gjennom leiligheten deres og ut igjen, uten å eksplodere. I mars ble boligblokken hennes truffet av russisk artilleri. Det sier hun til The Wall Street Journal.

Ukrainas nest største by ligger få mil fra den russiske grensen. Og helt siden krigen startet har den nordøstlige delen av Kharkiv vært under voldsomme angrep fra russisk artilleri.

Over 2000 høyhus er ødelagt, ifølge kommunen, siterer The Wall Street Journal.

Og angrepene vil fortsette, tror oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø.

– De kommer til å fortsette med det så lenge de har rekkevidde og ammunisjon. Russerne ønsker å holde presset på Kharkiv for å binde opp ukrainske styrker, sier han.

Bedt om å flykte

Torsdag ble det registrert rundt 50 angrep. Det melder ukrainske myndigheter. The New York Times skriver at to personer ble drept i et rakettangrep som traff en skole og en boligblokk.

Ydstebø mener angrepene ligner bombingen av London og tyske byer under andre verdenskrig.

– De skyter direkte mot boligområder, så det er sivilbefolkningen som tar støyten, sier han.

De som bor i utsatte nabolag, bør forlate hjemmene sine. Det har Ihor Terekhov, ordfører i byen, oppfordret til. De russiske angrepene har økt i styrke og spredt seg til flere deler av byen.

– Målet med de russiske angrepene er å skape panikk og kollaps. De kommer ikke til å gi seg, sa ordføreren ifølge The Wall Street Journal.

30 prosent av innbyggerne har allerede flyktet fra byen. Fortsatt er 1 million mennesker igjen i Kharkiv, ifølge Terekhov.

Sårede sivile sitter i en ambulanse på vei til sykehus etter et russisk angrep i Kharkiv forrige lørdag.

Ukrainerne har hatt fremgang i å presse russerne litt vekk nordvest for byen. Men russiske styrker holder fortsatt fronten tett på byen og har lagt ut minefelt.

Det russiske forsvaret hevder de har fått kontroll over et stort ukrainsk våpenlager ved Kharkiv. Det melder BBC fredag. Der ligger flere tusen tonn med ammunisjon, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Dette er ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Russiske styrker skal ha skutt ned tre kampfly og ett helikopter på en flybase i Kharkiv-regionen. Det melder det russiske forsvaret lørdag, ifølge Reuters. Ukraina har ikke kommentert påstandene. Det er snakk om tre Su-25 og ett MI-8.

Annerledes enn Mariupol

Kharkiv har holdt stand. Men sør i Mariupol er nesten alle bygg ødelagt. Den siste lommen av ukrainsk motstand i Mariupol har de siste dagene vært konsentrert om Azovstal-stålverket i byen.

Byen har vært beleiret siden slutten av februar. Ukraina anslår at så mange som 20.000 mennesker er døde etter skyting, luftangrep og av sult.

Russland vil ikke kunne omringe Kharkiv som de har gjort i Mariupol, tror Ydstebø. Årsaken er at Kharkiv er en mye større by.

– Dette er en helt annen type by. De har ikke klart å omringe den. De trengte inn og ble drevet ut igjen. Foreløpig er det ukrainske forsvaret for sterke.

Kharkiv er et kritisk knutepunkt for russiske styrker når det gjelder å komme seg videre sørover i Ukraina. Byen har også mye militærindustri og infrastruktur som store veier og jernbane.

– Russerne tvinges til å få sine forsyninger frem på småveier. Det gjør de utsatt for angrep fra ukrainske styrker.

Ydstebø tror det kan komme til harde kamper i og rundt Kharkiv. Nå er imidlertid russernes prioritering å ta Donetsk og Luhansk fylke.

– Det er ikke i Kharkiv de setter inn støtet nå, men de kommer til å fortsette så lenge de kan for å presse ukrainske politikere til å be om en stopp i bombingen for å unngå ytterligere ødeleggelser.