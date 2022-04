Derfor var senkingen av «Moskva» en stor nedtur for Putin

Flaggskipet «Moskva» sank i Svartehavet. Det er det mest betydelige skipet som er gått ned på 40 år, skriver The Guardian.

«Moskva» var viktig for Russland og ble nylig senket.

15. apr. 2022 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til torsdag sank Russlands viktigste krigsskip, «Moskva». Ifølge Ukraina ble det truffet av missiler. Russland har også bekreftet at skipet «er gått tapt». De sier ikke nøyaktig hva som var årsaken til det, men at det var på grunn av en eksplosjon.

Om lag 500 russiske soldater skal ha vært om bord på missilkrysseren. Det lå i Svartehavet, et stykke utenfor havnebyen Odesa, skriver BBC.

– Den hadde status som flaggskip. Det var det fremste fartøyet i Svartehavsflåten til russerne. Det var paradeskipet, sier Tom Røseth ved Forsvarets høyskole.

Han forteller at «Moskva» ble bygget på 80-tallet, men er blitt modernisert.

Natt til fredag var det en rekke eksplosjoner i Ukraina. Parlamentsmedlem i Ukraina, Lesia Vasylenko, skrev på Twitter at Putin «trolig er rasende». Hun tror det var en hevnaksjon.

– Det er sannsynlig. Etter at du har fått et tap, så ønsker du å demonstrere kraft tilbake, sier Røseth.

Russlands president Vladimir Putin ombord på «Moskva» i 2014.

Første på 81 år

Men hvorfor var dette et så stort nederlag for russerne?

Avisen The Guardian skriver:

At det er første gang siden 1941 at russerne mister en krysser. Den gangen skjedde det også i Svartehavet.

At det er det mest betydelige skipet som er senket siden argentinske «General Belgrano» ble senket av britene i 1982.

– «Moskva» var et symbol på Russlands styrke i Svartehavet. Den har vært et problem for Ukraina siden starten av konflikten, sier Michael Petersen til BBC.

Han forsker på russisk marine.

– Største enkelttapet

– Den største konsekvensen av dette er at den maritime delen av krigen er blitt mindre relevant. Og så er det symbolsk. Dette gir en veldig boost for ukrainerne, og et tilsvarende tap for russerne, sier Røseth.

Han sier det mest sannsynlige er at skipet er blitt senket med et missil.

Også tidligere har Ukraina påført Russland tap ved å blant annet skyte ned fly. Mange russiske topper har også omkommet i krigen.

– «Moskva» er det største enkelttapet for Russland i krigen, helt klart. Men det at de trakk seg ut av Kyiv var av større strategisk betydning, sier Røseth.

Fakta «Moskva» Har vært operativt siden tidlig på 1980-tallet.

86 meter langt.

Utstyrt med raketter som kan nå mål 300 kilometer unna.

Er tidligere også brukt i Syria. Kilder: The Guardian, NTB, BBC Vis mer

Mister et element

At det var det mest betydelige skipet som er blitt senket på 40 år, sier Røseth også at kan forklares med at det ikke er vært mye krigføring på havet i perioden. Men han sier at det er en klar svekkelse for Russland.

– Jeg kan ikke huske at noen skip med større betydning er blitt senket i den perioden, sier han.

Nå har Russland mistet et viktig element i området, sier Røseth.

– Dette betyr at det for Russland å gå inn med landgangsstyrker mot Odesa og Nikolajev, nå er nærmest utelukket. Det vil være for stor risiko.

Landgangsstyrker er pansrede biler, stridsvogner og soldater som effektivt kan plasseres på land via skip. Russlands hadde fraktet flere skip til området for å ha denne muligheten, sier Røseth.

– I kriger så søker man å kunne bruke styrker på land, i luft og på sjøen i kombinasjon. Dette har russerne øvd på. Det gir stor effekt om man klarer å kombinere, forteller han.