Svensk landsby i Ukraina er okkupert av russerne: – Jeg er veldig redd for mine venner

Da de russiske styrkene begynte å bombe måtte de svenske landsbybeboerne gjemme seg i potetkjellerne.

Innbyggerne i landsbyen sendte dette bildet til sine svenske hjelpere i går: «Våre kjære, kjære venner fra Sverige. I går mottok vi din uvurderlige hjelp (...) Det var nesten 100 år siden hjelpesendingen kom til Gammalsvenskby i 1922», skrev de.

20. apr. 2022 05:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig redd for mine venner. Jeg forsøker å forstå hvilket helvete de nå gjennomgår, isolerte, med mangel på medisiner og frykt for hva som vil skje med deres barn og kjære, skriver Sofia Hoas til Aftenposten.

Hun er leder for foreningen «Svenskbyborna» og har selv besteforeldre som ble født i den ukrainske landsbyen Gammalsvenskby. I dag bor hun i Gotland i Sverige.

– Min morfar og farfar kom fra landsbyen til Sverige i 1929. Jeg har vært i landsbyen selv 20 ganger siden 2010, forteller Hoas, som sier at krigen påvirker henne hardt.

– Det er surrealistisk å skrive dette i 2022. Det høres ut som om jeg forteller fra 30-tallets terror og krig. Nå er det mine jevnaldrende venner, forteller Hoas, som selv er 51 år.

– Hvis besteforeldrene hadde valgt annerledes, så kunne det vært jeg som hadde vært midt i krigen nå.

Landsbyen Gammalsvenskby, ligger langs elven Dnipro i Kherson-fylket, sør i Ukraina. Landsbyen er en del av den ukrainske storlandsbyen Zmijivka.

Den svenske kirken i Gammalsvenskby, som både fungerer som protestantisk og ortodoks kirke.

En gammel svensk by

I Sverige er Gammalsvenskby mest kjent fordi befolkningen der kan spore sitt opphav tilbake til Dagö (Hiiumaa) i dagens Estland, og som frem til 1710 var en del av det svenske riket. På slutten av 1700-tallet ble befolkningen tvangsflyttet ned til Ukraina av den russiske keiserinnen Katarina den store.

I dag bor det cirka 200 mennesker i landsbyen, som har svensk bakgrunn. De har en liten svensk protestantisk kirke, og landsbyen er det eneste stedet i verden hvor mennesker fortsatt snakker 1700-tallssvensk.

Les mer om Gammalsvenskby i faktaboksen nederst i artikkelen.

– Jeg savner å klemme mine venner i Gammalsvenskby, sier Sofia Hoas (t.v.), her sammen med en god venn i landsbyen.

Da russerne kom

1. mai i år var planen at den svenske foreningen «Svenskbyborna» skulle ha åpnet et svensk museum i den ukrainske landsbyen. Men så kom Russlands invasjon 24. februar.

Først tok russerne vannkraftverket ved Nova Kakhovka, som ligger 25 kilometer fra den svenske landsbyen.

– Ukrainske styrker stoppet dem ved stranden og de holdt lenge stand. Granatilden var så kraftig de første dagene at landsbybeboerne måtte gjemme seg i potetkjellerne, forteller Hoas. Både elektrisiteten og internettet ble borte, og det var vanskelig for landsbybeboerne å holde kontakt med kjente og kjære i Sverige.

– Det er ikke lengre mat i butikken og apoteket er stengt. Nå lever landsbyboerne mest på selvdyrket mat, forteller Hoas.

Et satellittbilde viser russiske styrker som rykker frem mot Kakhovka-demningen 26 februar.

Landsbyen er det eneste stedet hvor folk fortsatt snakker svensk som på 1700-tallet.

Okkupert

Landsbyen ble okkupert av russerne 24. mars.

– Borgermesteren for landsbyen ble fengslet av russerne i et par uker og et par av landsbyens bønder ble tatt til fange mens de forsøkte å hente mat i en nabolandsby, forteller Hoas. Hun sierat ukrainsk TV nå er blitt blokkert, og at landsbybeboerne nå utelukkende kan se russiske TV-stasjoner.

– I midten av april kom russiske styrker til Gammalsvenskby og traff landsbyens eldste. Etter møte fortalte de at møtet hadde gått rolig for seg, forteller Hoas.

Nå frykter landsbyboeren at kampen rykker nærmere mot landsbyen.

– Flyktninger strømmer inn fra nabolandsbyer, og mange landsbybeboere har valgt å rømme, på tross av at det er veldig farlig. En sivil konvoi ble beskutt nær landsbyen, forteller Hoas.

– Jeg lengter etter Gammalsvenskby og jeg lengter etter å klemme mine venner der, forteller Hoas, som sier at folk nå hjelpe landsbyboerne så godt de kan.

– Noen har også klart å rømme hit til Sverige med livet som innsats. Jeg får klemme på dem mens jeg venter på å reise ned igjen, skriver Hoas.