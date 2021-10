Spiste banan på «provoserende vis». Nå kastet syriske flyktninger ut av Tyrkia.

Tyrkia vil utvise minst syv syriske flyktninger. Årsaken? De skal ha deltatt i en «provoserende kampanje med bananspising».

Det er sarkastiske videoklipp som dette, som har vakt harme hos noen tyrkere.

30. okt. 2021 12:43 Sist oppdatert 31 minutter siden

Tyrkiske myndigheter har latt seg provosere av en ny trend på Tiktok. Unge syrere har filmet seg selv mens de spiser bananer. Visstnok er det en sarkastisk kommentar til hets mot syriske flyktninger og en elendig tyrkisk økonomi.

Bakgrunnen for den nye trenden er et TV-innslag med en tyrkisk mann. Han klaget over at han ikke lenger hadde råd til bananer. Syrerne kunne derimot, ifølge hans oppfatning, kjøpe lassevis. Videoen gikk etter hvert viralt på nettet.

Bananer koster 8–16 kroner kiloen i Tyrkia. Det er relativt mye dersom man ser på det generelle lønnsnivået og sammenligner med hva frukten koster i et land som Norge. I Tyrkia blir bananer sett på som et symbol på en overdådig livsstil, skriver Al-monitor, en nyhetsnettside som følger Midtøsten.

– Dette så jeg ikke komme

Det bor 3,7 millioner syrere i Tyrkia. De fleste av dem flyktet fra hjemlandet på grunn av borgerkrigen som brøt ut etter den arabiske våren i 2011. Noen tyrkere er misfornøyd med det høye antallet flyktninger. De er sinte over at ikke flere syrere har flyttet tilbake til Syria.

Mange syrere jobber hardt og bidrar til den tyrkiske økonomien, ofte med lønninger som ligger langt under det tyrkere får. De kan nok ha blitt provosert av tyrkeres klaging.

De siste par ukene har de slått tilbake med videoer der grupper med unge menn storkoser seg mens de spiser banan.

Den slags morsomheter skulle det tyrkiske direktoratet for migrasjonshåndtering ha seg frabedt. Nå utviser de altså noen av bananspiserne. Utvisningen, som ennå ikke er blitt gjennomført, har vakt reaksjoner.

– Dette så jeg ærlig talt ikke komme, sier Omar Kadkoy, en analytiker ved Economic Policy Research Foundation of Turkey til Al-Monitor. – Utvisningsvedtaket viser at politikken har spilt helt fallitt. Har ikke syrere noen ytringsfrihet når de blir kritisert? Skal de ikke få lov til å bruke sarkasme mot myter som spres om flyktninger?

Han stiller spørsmål om hva dette sier om ytringsfriheten i Tyrkia og om forholdet mellom tyrkerne og syrerne som bor i landet.

– Må være ulovlig

Det tyrkiske opposisjonspartiet HDP mener det må være ulovlig å deportere noen for å ha filmet seg selv mens man spiser banan, skriver Bianet.

– Både det styrende partiet og noen opposisjonspartier bidrar til propagandaen om at migranter er grunnen til den økonomiske og sosiale krisen, sier Gülsüm Ağaoğlu og Veli Saçılık, talsmenn for HDPs kommisjon for migranter og flyktninger.

Recep Tayyip Erdogan hadde lenge suksess med økonomien i Tyrkia, først som statsminister og siden som president. Men de siste årene har det gått tråere. Den tyrkiske liraen har rast i verdi. Mens man for fem-seks år siden måtte betale 3 kroner for 1 lira, koster 1 lira nå 0,88 kroner.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har slått ned på ting han ikke liker i sosiale medier.

Erdogan har lenge vist liten aksept for kritikk. Landet innførte i fjor regler for å hindre «umoralsk bruk av sosiale medier». En lov kritikerne mener begrenser ytringsfriheten på urimelig vis.

Tyrkia er blitt kritisert for å gå i autoritær retning. Da ti land, deriblant Norge, kritiserte landet for å fengsle en forretningsmann uten grunn, ble det full krise. Erdogan truet med å utvise landenes ambassadører. Han trakk trusselen da ambassadene forsikret at de ikke ville blande seg inn i tyrkiske forhold.