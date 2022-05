Sivile evakueres fra stålverket. Slik beskriver hun livet på innsiden.

De første sivile har kommet seg ut fra stålverket i Mariupol. Natalia Usmanova (37) var blant de første til å bli evakuert.

Natalia Usmanova (37) er en av dem som hadde søkt tilflukt ved stålverket, hvor hun til daglig jobber. Søndag ble hun evakuert ut.

1. mai 2022 15:35 Sist oppdatert nå nettopp

I bomberommene under det gigantiske stålverket Azovstal, forskanset både soldater og sivile seg. Søndag startet evakueringen av sivile, som i flere uker har søkt tilflukt under stålverket i Mariupol.

Natalia Usmanova var blant de første til å bli evakuert. I den lille landsbyen Bezimenne snakket hun med nyhetsbyrået Reuters om livet på innsiden av stålverket.

– Jeg fryktet at bomberommene ikke ville stå imot bombene. Jeg var utrolig redd, sier hun.

Hun forteller om frykten som spredde seg da de opplevde lite oksygen inne i bomberommet. I flere uker er stålverket blitt utsatt for gjentatte russiske angrep. Selv inne i bomberommene fra Sovjet-tiden, fryktet hun for livet da de russiske bombene regnet over dem.

– Da bomberommene begynte å riste, var jeg hysterisk. Jeg fryktet at rommet skulle kollapse, forteller hun.

Natalia Usmanova var blant de første til å bli evakuert fra stålverket Azovstal i Mariupol søndag.

Evakuert søndag: – Det var helt forferdelig

FN bekreftet søndag at det pågår en operasjon for å evakuere sivile, men vil ikke si mer på nåværende tidspunkt.

Evakueringen startet med en gruppe på rundt 40 personer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. De har en egen fotograf på stedet.

– Dette kan være et gjennombrudd i evakueringen av Mariupol, skriver BBCs korrespondent Laura Bicker.

Bildene fra Reuters viser sivile ankomme den lille landsbyen Bezimenne, som ligger 30 kilometer øst for Mariupol. Landsbyen er i Ukraina, men er under russisk kontroll. Gruppen kom kjørende i busser med ukrainske nummerskilt og FN-symboler. Russiske styrker fulgte kjøretøyene.

Usmanova jobbet selv ved stålverket. Hun sier det er umulig å forstå terroren hun og de andre som hadde søkt tilflukt under stålverket, har levd under de siste ukene.

– Jeg bor der og har jobbet der hele livet. Men det vi så, det var helt forferdelig.

fullskjerm neste Flere sivile er blitt evakuert fra Mariupol. Ved stålverket Azovstal har både sivile og soldater forskanset seg i ukesvis. 1 av 2 Foto: Alexander Ermochenko, Reuters / NTB

Russland: 80 sivile evakuert

Ifølge Russlands forsvarsdepartement, er 80 personer blitt evakuert fra stålverket Azovstal. De som er blitt evakuert, og som ønsker å reise til områder under ukrainsk kontroll, er blitt overlevert til FN og Røde Kors, hevder russiske myndigheter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekreftet søndag at sivile evakueres fra stålverket. Han sier at de sivile får reise videre til byen Zaporizjzja mandag. Den er under ukrainsk kontroll. Ifølge presidenten skal rundt 100 være evakuert. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Evakueringen skal ha startet i går kveld, skriver Reuters. FNs talsperson kan ikke dele ytterligere info av hensyn til sikkerheten.

Mariupols byråd sier evakueringen av andre områder enn stålverket er utsatt. Evakueringen av disse områdene vil finne sted mandag morgen, opplyser byrådet.

Storbyen Mariupol har lenge vært beleiret av russiske tropper. Søndag ble titalls sivile evakuert.

De første bildene viser menn, kvinner og barn gå fra bussene og inn i midlertidige overnattingstelt.

Litt senere kom en ny gruppe på 14 personer. Nøyaktig hvor mange som er evakuert, er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

– Vi får sivile ut av ruinene med tau – det er eldre, kvinner og barn her, sa Sviatoslav Palamar til Reuters. Han er nestkommanderende for Azov-regimentet som i ukevis har kjempet fra stålverket.

Eldre og barn gjemmer seg i tunnelene

Storbyen Mariupol har lenge vært beleiret av russiske tropper. Ukelange kamper har lagt byen i ruiner.

Stålverket Azovstal har vært Mariupols siste skanse. Her skal det være rundt 2000 soldater som fortsetter å kjempe mot russiske styrker.

I tillegg er det rundt tusen sivile inne i stålanlegget. Både barn, eldre og syke gjemmer seg i underjordiske tunneler fra den kalde krigen.

Ordføreren i Mariupol har sagt til BBC at menneskene i fabrikken er på grensen mellom liv og død.

Flere videoer som skal være fra gangene under stålverket, viser barn som ber om å få komme ut og leke i solen. Spedbarn bruker bleier av plastposer. Flere eldre skal være skadet.

Harde kamper gjør at både sivile og soldater mangler mat og rent vann. Det gjelder både de som skjuler seg i stålverket, men også tusentalls sivile som er igjen i Mariupol.

– Byen er over randen til en humanitær katastrofe, sa major Serihy Volyna til Sky News denne uken. Han leder Azov-regimentet i stålverket.

En rekke bilder viser de sivile som er blitt evakuert fra stålverket i Mariupol.

Jobbet med evakuering lenge

FN og Ukraina har lenge jobbet med evakuering.

– Vi planlegger en operasjon for å få de sivile ut av stålverket, har president Volodymyr Zelenskyj sagt, ifølge Reuters.

Også FNs generalsekretær António Guterres har involvert seg i samtalene om å evakuere sivile. Diskusjonene med Russland har vært «intense», ifølge Guteress.