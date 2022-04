Stoltenberg tror Putin vil prøve å ta hele Donbas

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg venter en ny storoffensiv fra Russland i det østlige og sørlige Ukraina.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener krigen i Ukraina er på vei inn i en avgjørende fase.

NTB-Johan Falnes

5. apr. 2022 14:39 Sist oppdatert 27 minutter siden

Ukraina vinner nå tilbake territorium fra russerne og tvinger dem til å endre sine krigsplaner, sa Stoltenberg da han møtte pressen i Natos hovedkvarter tirsdag i forkant av alliansens utenriksministermøte denne uka.

– Men Moskva har ikke gitt opp sine ambisjoner i Ukraina, advarte han.

– Vi ser nå en betydelig bevegelse av styrker vekk fra Kyiv, for å omgruppere, væpne og utstyre. Og de flytter sitt fokus mot øst. De kommende ukene venter vi et ytterligere russisk framstøt i det østlige og sørlige Ukraina for å forsøke å ta hele Donbas og skape en landbro til det okkuperte Krim.

Frykter storoffensiv om få uker

Stoltenberg kaller dette en avgjørende fase i krigen.

Ifølge ham er Russlands president Vladimir Putin nå i ferd med å redusere sitt militære nærvær betydelig nord i Ukraina.

– Fordi de mislyktes. President Putin klarte ikke å nå målene han satte seg for denne militæroperasjonen. Målet hans var å ta Kyiv på noen dager. Nå har han vært der i mange uker, og han har ennå ikke klart å ta Kyiv.

Det samme gjelder mange andre byer i nord, ifølge Stoltenberg.

– Så han flytter nå mange av disse soldatene ut av nord, inn i Hviterussland og nedover mot øst, inn i Russland. Der vil de bli oppbemannet, fordi mange enheter har mistet et stort antall soldater. De vil bli væpnet, fordi de har brukt mye ammunisjon. Og de vil få drivstoff, mat og andre ting de trenger for å sette i gang en ny, stor offensiv.

Neste trinn blir trolig en mer konsentrert innsats i sør og øst, ifølge Stoltenberg.

– Oppbyggingen vil ta noen uker, men etter det frykter vi at vi kan se en stor russisk offensiv i Donbas, med mål om å ta Donbas.

Vil hjelpe Ukraina

Det som nå er avgjørende, forklarte Stoltenberg videre, er at vestlige land benytter seg av det samme tidsvinduet til å hjelpe Ukraina med å omgruppere og utstyre soldatene sine med våpen og utstyr, slik at de kan kjempe tilbake.

Ukraina har store styrker utplassert i Donbas-området, som ligger i sørøst.

De allierte er ifølge Stoltenberg innstilt på å fortsette å forsyne Ukraina med panservernvåpen, luftforsvarssystemer og annet utstyr, i tillegg til nødhjelp, datahjelp og beskyttelsesutstyr mot kjemiske og biologiske angrep.

Generalsekretæren tok også opp de grufulle bildene av sivile ofre som er kommet fra byen Butsja utenfor hovedstaden Kyiv etter at Russland nylig trakk seg ut av området.

– Dette er utålelig brutalitet som Europa ikke har vært vitne til på mange tiår, sa han.

– Målrettede drap på sivile er en krigsforbrytelse.

Russland har benektet å stå bak drap på sivile i Butsja.

Sverige og Finland

På pressekonferansen fikk Stoltenberg også spørsmål om muligheten for at Sverige og Finland kan bli med i Nato. Diskusjonen raser nå i begge land, og spesielt i Finland kan en søknad rykke nærmere.

Stoltenberg svarte at han de siste ukene og månedene har hatt tett kontakt med politiske ledere i de to landene.

– Jeg har formidlet at det er opp til dem å avgjøre. Men hvis de søker, venter jeg at de 30 allierte vil ønske dem velkommen, sa han.

Stoltenberg tror også det vil la seg gjøre å finne svar på de bekymringene Sverige og Finland måtte ha om mellomperioden fra en søknad sendes og fram til medlemskapet godkjennes. Sverige og Finland er allerede tettere integrert med Nato enn før, påpekte han.

– Men Sverige og Finland er ikke fulle medlemmer, understreket Nato-sjefen.

– De er nære partnere. Vi jobber tett sammen. Men vår garanti om kollektivt forsvar gjelder kun for medlemmer.