Verden Krigen i Ukraina Frykten for russiske bomber er nesten forsvunnet. Men en skjult trussel preger Kyiv.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Drønnene fra artillerigranater har forsvunnet fra Kyiv. Gravide Natalia vil føde på det lokale sykehuset.

7. apr. 2022 16:06 Sist oppdatert 27 minutter siden

Det er hennes tredje barn. Gutten skal fødes i Kyiv. Ukrainske Natalia Dievina (38) vil at det skal skje på det lokale sykehuset i en av byens forsteder. Det er her hun er født. Det er her hun vokste opp. Det er her hun føler seg hjemme. Ingen skal få henne vekk herfra, selv med barn i magen.

I den samme forstaden halter soldaten Yahora Volodymyr inn i en stor garasje. En kule traff ham i hælen i slutten av februar.

Han og de andre ukrainske soldatene stanset russernes forsøk på å ta byen i et lynangrep. Siden den gang har Russland møtt kraftig motstand. De russiske styrkene har nå trukket seg helt tilbake fra området rundt Kyiv.

Soldatene fra 127. bataljon i de ukrainske selvforsvarsgruppene har mitraljøsen klar. De slapper ikke helt av, selv om risikoen for nye sammenstøt synes over for denne gang. Kontrollen ved de mange sikkerhetspostene kan være streng.

Det er en skjult fare som truer i hovedstaden.