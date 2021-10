Trump fortsetter å hinte om valget i 2024. Kilder sier han måtte overtales til å være tålmodig.

I august brant Donald Trump etter å kunngjøre at han igjen stiller til valg, men ble overtalt til å vente. Det melder The Washington Post.

Tidligere president Donald Trump deltok nylig på et folkemøte i Georgia. Lørdag holder han et nytt i Iowa.

5. okt. 2021 11:43 Sist oppdatert 7 minutter siden

Storavisen har snakket med tre separate anonyme kilder på innsiden. De forteller at Trump for alvor begynte å ta opp saken med rådgivere i august. USA kunne da se direkte på TV en ydmykende retrett fra Kabul. Samtidig gikk velgernes tiltro til president Joe Biden for første gang i minus.

Ifølge The Washington Post overtalte rådgiverne Trump til å være tålmodig. Dermed endte Trump opp med å videreføre taktikken han har hatt så langt: hint og antydninger.

Rådgiverne så flere problemer enn fordeler for Trump med å være tidlig ute:

Det ville føre til en større omorganisering av Trumps store apparat for pengeinnsamling.

Det kunne utløse vansker med å opptre på TV på grunn av regler om lik sendetid for kandidater.

Han kunne gjøre en bedre jobb for partiets kandidater i mellomvalget i 2022 hvis han ikke selv hadde en egen valgkamp å føre.

Ikke «eie» mellomvalget

– Det poenget vi fikk mest gehør for, var at han ikke bør «eie» mellomvalget hvis vi ikke vinner tilbake Representantenes hus og Senatet, sier en kilde til avisen.

Demokratene har i dag flertall i begge kamrene av Kongressen. Ofte gjør imidlertid presidentens parti det dårlig i såkalte mellomvalg. Trumps rådgivere frykter derfor å tape et mellomvalg der mye dreier seg om Trump.

Selv kommer ekspresidenten med stadige hint om et nytt forsøk på å vinne Det hvite hus. På et arrangement 11. september ble han spurt om han stiller igjen. Han sa at det var et «lett spørsmål».

– Vi skal egentlig ikke snakke om det på grunn av lover om valgkampfinansiering, noe som er latterlig. Men la meg si det slik: Jeg tror dere kommer til å bli glade, sa han.

Fakta Donald John Trump Født 14. juni 1946. Han vokste opp i Queens i New York. Faren var en velstående eiendomsutvikler. Trump skapte seg et navn og en formue innen eiendom og reality-TV. I 2016 ble han valgt til USAs 45. president. Han stilte for Det republikanske parti. Han gikk av 20. januar 2021 etter å ta tapt valget for Joe Biden. Vis mer

– Strålende seier i 2024

Da han nylig holdt folkemøte i Perry i Georgia, hadde han et par eksempler på hvordan han snakker om neste presidentvalg. Han hevdet at det forrige valget var det mest korrupte noensinne, men «skal følges opp av en enda mer strålende seier i november 2024».

Et annet sted i talen refererte han til hva hans venner sier til ham:

– Du leder i alle målinger. Ingen har før sett lignende tall. Tenk på fremtiden, ikke fortiden, sa Trump at han får høre stadig vekk.

Lørdag holder han nytt folkemøte i Iowa, en stat som er sentral i starten av primærvalg.

Oppmøtet var godt da Donald Trump nylig holdt folkemøte i Georgia. Der drev han blant annet PR for kandidater som vil vrake de partifellene i staten som Trump er misfornøyd med.

Speiler 2015-åpning

Samtidig har Trumps folk trappet opp innsatsen med å samle inn penger. Lenge handlet de fleste e-postene om påstått valgfusk i 2020. Nå tar stadig flere av dem opp andre stridsemner.

Mandag skrev han at millioner av ulovlige innvandrere flommer over grensen: «Drapsmenn, narkohandlere og kriminelle av alle slag er en stor del av denne massive innvandringen.»

Dermed speilet han sin åpning av valgkampen i 2015. Da sa han at Mexico forsynte USA med narkotika, kriminalitet og voldtektsmenn.

Et par gode målinger

I valget i fjor fikk Biden på nasjonalt plan drøyt 7 millioner flere stemmer enn Trump – en seier på 4,4 prosentpoeng. I vippestatene der valget ble avgjort, var seieren knappere. På grunn av systemet med valgdelegater vant Biden dermed bare med til sammen 44.000 stemmer i Georgia, Wisconsin og Arizona.

Enkelte målinger tyder nå på at Trump kan slå Biden. Da Rasmussen Reports nylig spurte velgerne, vant Trump med 51 prosent mot 41. Dette byrået har ofte bedre tall for Trump og republikanere enn de fleste andre meningsmålerne.

Men også hos Emerson, et byrå som rangeres høyt, gjorde Trump det skarpt i forrige måned. 47 prosent av velgerne ville stemme på ham, mens 46 prosent ville stemme på Biden. Med visepresident Kamala Harris som rival gjorde Trump det enda litt bedre.

Andre målinger viser likevel at Trump sliter med å komme over 45 prosent på landsbasis. Som president var han nesten konstant i minus: Det var flere som mente han gjorde en dårlig jobb enn som syntes han gjorde en god jobb.

– Ville slått ham

Den i Trumps parti som ellers gjør det best i målinger nå, er Floridas guvernør. Ron DeSantis har knyttet seg tett til Trump. Han er et hett navn i et felt av partifeller som etter alt å dømme drømmer om 2024-valget. Noen av de andre er Nikki Haley, Mike Pence, Mike Pompeo og Ted Cruz.

I et intervju på Yahoo Finance mandag ble Trump spurt om han kan slå DeSantis i et primærvalg.

– Jeg tror de fleste ville trukket seg. Jeg tror han ville trukket seg. Hvis jeg stilte mot ham, ville jeg slått ham som alle andre, sa Trump.

Kommentatorer tolker dette som en advarsel til partifeller om ikke å melde seg på i denne striden inntil han selv har sagt noe. CNNs politiske analytiker Chris Cillizza tror Trump til slutt stiller på nytt. Han synes det mest spennende er om han får noen reell rival.

– Vil en eller flere forsøke å stille for å bringe partiet forbi Trump-epoken, spør han.

The Washington Post har også spurt 13 nåværende og tidligere sentrale rådgivere om 2024. Ti tror Trump stiller opp. To tror det hele er et PR-spill. Én er usikker.