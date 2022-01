Første regel i «Fight Club» er fortsatt den samme. Men slutten er blitt endret for kinesiske seere.

Skurken slipper unna i originalen. I den kinesiske versjonen blir han stanset av politiet og sendt til psykiatrisk behandling.

Brad Pitt (til venstre) og Edward Norton spilte hovedrollene i «Fight Club»

26. jan. 2022 17:07 Sist oppdatert nå nettopp

Tenk om «Titanic» sluttet med at scenen der Jack forsvinner i havgapet er borte og at det i stedet dukker opp en tekst om at han overlevde og levde et langt og lykkelig liv.

Tenk om moren til «Bambi» ikke dør. Eller at Star Wars avsluttes ved at opprørerne ikke klarer å ødelegge dødsstjernen.