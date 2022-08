Nye satellittbilder: Slik endrer ekstremtørken Europa

Nye satellittbilder av elven Rhinen, nær Düsseldorf, viser konsekvensene av den tørre sommeren som har preget store deler av Europa.

En mann spaserer på den uttørkede elvebunnen i Köln 15. august.

Nå nettopp

Tørken som har preget store deler av Europa har de siste månedene kan være den verste på 500 år. Det opplyste en ekspert fra EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC til Euronews tidligere denne uken.

Det har knapt vært nedbør av betydning på to måneder i de vestlige og sørlige delene av Europa og Sentral-Europa. Enkelte steder er tørken ekstrem.

Og av tørke kommer sjelden alene. Skogbranner har rammet både Spania, Frankrike, Portugal, Italia, Østerrike, Hellas og Kroatia. En rekke varmerekorder er slått.

Hittil i år er det i Spania registrert 391 skog- og krattbranner. De blir både hyppigere og mer intense på grunn av sterk hete.

I England, der det normalt regner mye, er sommeren den varmeste og tørreste i manns minne. Det er erklært tørke både sør og vest i landet.

I Spania er vannmagasiner uttørket, og store europeiske elver som Donau, Rhinen og Po har så lite vann at det gjør elvetransport vanskelig.

Nå kaster nye satellittbilder et nytt og dystert lys over den ekstreme situasjonen Europa befinner seg i.

Svært lav vannstand

Satellittbildene under viser Europas kanskje viktigste elv Rhinen. Bildet til venstre er tatt i august 2021, altså for ett år siden. Bildet til høyre er tatt 13. august i år, altså sist lørdag.

Bildene viser hvordan vannstanden i elven er betydelig lavere i år enn den var i fjor på denne tiden. Elven brukes blant annet til å frakte varer. Nå er vannstanden så lav at båtene må kjøre med halv last for ikke å kjøre seg fast.

Også satellittbilder av Storbritannia fra juli i fjor, sammenlignet med juli 2022, gir et dystert inntrykk av alvoret. Landområdene er betydelig mindre grønne enn i fjor på denne tiden.

Tørken på kontinentet påvirker både matproduksjon, helse, dyreliv – og turisme.

Rammer turistelv i Frankrike

I Frankrike har nesten alle 96 fylker restriksjoner på bruk av vann. Vasking av bil og vanning av hager er forbudt.

Tørken rammer landets lengste elv, Loire, hardt. Elven snor seg forbi flere av landets vakreste slott, og deler av den er oppført på Unescos verdensarvliste. Av samme grunn er den populær blant turister.

Flere steder er det bare sandbanker igjen der elven vanligvis renner gjennom landet.

Nå kan turistbåtene knapt navigere seg nedover elven på grunn av rekordtørken.

Over 100 kilometer fra der elven renner ut i Atlanterhavet, er det nå sandbanker så langt øyet kan se. Flere steder kan man nesten gå tørrskodd fra den ene siden av elven til den andre.

Elven har hatt lave vannivåer tidligere, men dette er noe nytt, skal vi tro Eric Sauquet, som er sjef for hydrologi ved Frankrikets nasjonale institutt for landbruk, mat og miljø (INRAE).

Den franske elven Loire er hardt rammen av ekstremtørken.

– Loires sideelver er fullstendig uttørket. Det er helt unikt. Vi er nødt til å bekymre oss for Loire, sier han til Reuters.

Situasjonen er katastrofal for fiskebestanden i elven. Men elven forsyner også fire atomkraftverk, som står for omtrent en femtedel av den franske elektrisitetsproduksjonen, med kjølevann. Nå opererer flere anlegg med redusert kapasitet – i en situasjon der Europa står i en energikrise.

Skyldes klimaendringer

Også Italias elver sliter. Landets lengste elv, Po, er på det laveste nivået siden 1950-tallet.

De aller fleste forskere er ikke lenger i tvil om at den ustoppelige rekken med hetebølger og den langvarige tørken delvis skyldes klimaendringene, som nå skjer fortere enn mange hadde ventet.

Arealet som er svidd av i skogbranner i Europa hittil i år, er dessuten det største som er registrert siden man begynte med målinger av denne typen i 2006.

Nesten 660.000 hektar er rasert, viser tall fra European Forest Fire Information System (EFFIS). Det tilsvarer drøyt to tredjedeler av Rogaland fylke.

Denne uken kom regnet omsider til deler av Sør-Europa.

Men også regnværet, og vinden, var av den ekstreme sorten. Minst tolv personer skal ha mistet livet i stormer i Italia, Østerrike og Frankrike de siste dagene. Vindkastene skal ha kommet opp i 200 km/t.