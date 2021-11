Bør vinter-OL i Kina boikottes diplomatisk? – Ikke aktuelt, svarer regjeringen.

– Vi anser det ikke aktuelt med boikott som virkemiddel, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Kinesere utenfor den kinesiske OL-komiteens hovedkvarter i Beijing.

25. nov. 2021 21:55 Sist oppdatert 26 minutter siden

Spørsmålet om hvordan verdenssamfunnet skal forholde seg til vinter-OL i Kina har kommet på dagsordenen de siste dagene.

Forrige uke vakte USAs president Joe Biden raseri i Kina.

Biden sa at USA «vurderer» en diplomatisk boikott av de kommende vinterlekene i Kina. Det vil bety at USA ikke sender myndighetsrepresentanter, diplomater eller politikere til vinter-OL, selv om amerikanske idrettsutøvere deltar.

Venstre-leder Guri Melby spurte onsdag regjeringen om dette også var noe regjeringen ville vurdere.

Hun fikk et klart svar fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Dette er noe Norge ikke en gang vil vurdere.

Kulturministeren: – Norge har ingen tradisjon for dette

– Denne regjeringen vurderer ikke spørsmålet om diplomatisk boikott på noen annen måte enn regjeringen som avtrådte tidligere i høst og som kjent representant Melby var en del av, sa Trettebergstuen i Stortingets spørretime onsdag.

Overgrepene mot uigurer og andre minoriteter i Xinjiang-provinsen har over lang tid ført til hard kritikk av Kina. Men så lenge Venstre satt i regjering, kom det ingen forslag om diplomatisk boikott av vinterlekene.

– Norske myndigheter er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Kina. Særlig i Xinjiang og Hong Kong. Det er jevnlig tatt opp med kinesiske myndigheter og FN de siste årene. Det vil vi fortsette med, sa Trettebergstuen.

Men å vurdere en form for boikott, er uaktuelt.

– Norge har ingen tradisjon for diplomatisk boikott av idrettsarrangement, sa Trettebergstuen.

Regjeringen har ennå ikke bestemt hvordan Norge skal være representert i Bejing.

– Men det vil være naturlig for en stor vinteridrettnasjon som Norge å ha tilstedeværelse for å støtte opp om våre toppidrettsutøver, sa Trettebergstuen.

Kinesiske ishockeyspillere øver mens helsearbeidere i beskyttelsesdrakter følger med under et testarrangement foran vinter-OL i Beijing i november.

– Mer tro på dialog enn boikott

Venstre-leder Guri Melby mener historien om tennisstjernen Peng Shuai (35) er et argument for diplomatisk boikott.

Peng Shuai anklaget den tidligere kinesiske visestatsministeren for overgrep på sosiale medier. Så forsvant hun sporløst. Kinesiske sensurmyndigheter gikk så langt som å fjerne ordet «tennis» på kinesisk internett.

Selv om Peng Shuai sist helg dukket opp på et videomøte med IOC-sjefen Tomas Bach, frykter mange at hun er kidnappet og anholdt.

– Det er en utvikling som gir grunn til å gjøre en ny vurdering av saken, sa Venstre-leder Guri Melby.

Kulturministeren ga uttrykk for at delte bekymringen for Peng Shuai.

– Spørsmålet om diplomatisk boitkott er altså ikke et virkemiddel som denne regjeringen tror på, sa Trettebergstuen.

Hun la til at regjeringen har «mer tro på dialog enn boikott som virkemiddel for endring».

– Vi anser det ikke aktuelt med boikott som virkemiddel.

Guri Melby: – Skuffende og svakt

– Det er skuffende og svakt av Trettebergstuen, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Jeg er enig i at en diplomatisk boikott bør sitte langt inne. Men vi har et ansvar for å bruke de virkemidlene vi kan. Å utelukke det som et alternativ nærmest uansett, gjør at vi ikke har noen kort på hånden overfor Kina, sier Melby.

Hun sier at idrettsutøverne må få delta fritt som de vil.

– Men jeg mener det er en helt annen diskusjon om norske myndigheter skal delta på arrangementet med representanter og regjeringsmedlemmer. Dette er en myk boikott.

– Hva mener du?

– Jeg ønsker en diplomatisk boikott, sier Melby.

– Dersom regjeringsmedlemmer og norske diplomater drar, så bidrar vi til sportvasking av Kina.