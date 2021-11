I helgen dukket hun opp på nye videoer. Mange frykter likevel at Peng Shuai er kidnappet.

– Videoene er et desperat forsøk på å slå tilbake mot kritikken. Det er ingen tvil om at Peng er anholdt, sier svensk aktivist som selv er blitt tatt til fange i Kina.

IOC-sjef Thomas Bach deltok i et videomøte med Peng Shuai søndag ettermiddag. Det har ikke stanset spekulasjonene om at hun er anholdt av kinesiske myndigheter.

21. nov. 2021 21:44 Sist oppdatert nå nettopp

Hvor er Peng Shuai?

Serena Williams, Naomi Osaka og en lang rekke andre tennisstjerner har stilt dette spørsmålet den siste uken. Det samme har idrettstopper og engasjerte nettbrukere over hele verden.

Peng Shuai (35) er en av Kinas mest kjente tennisspillere. Siden 2. november har hun vært savnet. Det var den dagen hun la ut et innlegg i sosiale medier der hun anklaget partitoppen Zhang Gaoli (75) for å ha presset henne til sex etter en privat tenniskamp.

Mange frykter at hun er kidnappet av kinesiske myndigheter etter metoo-anklagene.

Nye videoer

I helgen kom det svar på hvor Peng Shuai er. I hvert fall delvis. Statlige kinesiske medier har publisert flere bilder og videoer som skal vise at Peng har det bra.

De første videoene er fra en restaurant. Peng sitter ved et bord sammen med treneren sin og noen andre. I videoen ser man henne lytte oppmerksomt mens treneren forteller henne gjentatte ganger hvilken dato det er – lørdag 20. november.

Søndag dukket det opp nye videoer, denne gangen fra et sportsarrangement der Peng skal ha deltatt som æresgjest. På videoene kan man se at hun smiler mens hun signerer treningsballer for unge barn.

– Vet at Peng er anholdt

Uavhengige medier har ikke hatt tilgang til Peng. Hun uttaler seg heller ikke direkte til hverken kinesiske eller utenlandske medier. Men Hu Xijin, som leder den statlige avisen Global Times, mener at videoene er et bevis på at hun har det bra.

– Hvordan kan noen smile så hjertelig under press? Folk som mener at hun er i en stressende situasjon, må være veldig mørke på innsiden, skriver han på Twitter søndag kveld.

En video av Peng Shuai dukket opp søndag morgen. Den skal være tatt lørdag kveld på en restaurant i Kina.

Videoene har ikke overbevist alle som er bekymret for Peng Shuai. Tvert imot.

– Vi vet at Peng er anholdt, sier Peter Dahlin til Aftenposten.

Den svenske aktivisten leder organisasjonen Safeguard Defenders. Der kartlegger han hvordan tusenvis av kinesere settes i husarrest eller såkalte svarte fengsler hvert år.

– PR-mareritt

Dahlin anslår at opptil 30.000 mennesker ble plassert i slike hemmelige fengsler bare i 2020. Han tror Peng enten er blitt en del av denne statistikken eller at hun for tiden sitter i husarrest.

– Denne siste uken har vært et PR-mareritt for det kinesiske kommunistpartiet. Hadde Peng vært en fri kvinne, ville de ha sendt henne ut for å få en slutt på dette dramaet, sier Dahlin.

Han ble selv arrestert i Kina i 2016. Da ble han tvunget til å stille opp på statlig TV for å innrømme lovbrudd han selv ikke mente at han hadde begått.

Zhang Gaoli er tidligere visestatsminister i Kina. Han satt fem år i Politbyråets stående komité, som er det aller høyeste nivået i kommunistpartiet. Nå er han anklaget for seksuelle overgrep. Han har ikke kommentert anklagene.

Nå mener Dahlin at Peng blir utsatt for et tilsvarende press, bare med nye metoder.

– De har sluttet med sånne TV-innrømmelser fordi det førte til at statskanalene ble tatt av luften i flere vestlige land. Derfor prøver de å spre disse videoene i sosiale medier i stedet. Det er tydelig at partiet er desperate, sier han.

Truer med Kina-boikott

En rekke Kina-eksperter har uttrykt en tydelig skepsis i løpet av helgen. Blant dem er den kinesiske feministaktivisten Lu Pin, som i dag lever i eksil i USA.

– Absurd og ulogisk, er hvordan hun oppsummerer videoene som er dukket opp av Peng i løpet av helgen.

Steve Simon er heller ikke overbevist. Han leder det internasjonale kvinnetennisforbundet WTA.

– Selv om det er positivt å kunne se henne, er det fortsatt uklart om hun er i frihet og i stand til å ta sine egne valg uten at hun blir presset, skriver Simon i en pressemelding.

Peng Shuai har vært rangert som nummer én i verdensrangeringen i double. Hun er en av Kinas største tennisstjerner.

Han truer med å avlyse alle fremtidige stevner og konkurranser i Kina dersom han ikke hører fra Peng. Samtidig krever han at anklagene hennes om et seksuelt overgrep blir etterforsket.

Snakket med IOC

Søndag ettermiddag lot Peng høre fra seg. Men det var ikke Steve Simon som snakket med henne. Det var sjefen for Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach.

Peng har deltatt i flere olympiske leker. Beijing skal også arrangere vinter-OL om bare tre måneder. IOCs rolle i denne saken er derfor sentral. Komiteen ble beroliget av samtalen og mener at hun ser avslappet ut, ifølge en pressemelding.

Peter Dahlin bare rister på hodet.

– Dette var et helt forutsigbart neste steg. Men det kommer ikke til å gjøre noe for å få en slutt på spekulasjonene, sier han til Aftenposten.

Og legger til:

– Dette er bare begynnelsen, ikke slutten, på dette dramaet.

Rasende etter IOC-melding

Blant dem som har reagert på IOC-pressemeldingen, er Kina-analytikeren Yaqiu Wang i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

– Dette er opprørende på et helt nytt nivå. IOC har nå tatt en aktiv rolle i kinesiske myndigheters maskineri av forsvinninger, tvang og propaganda, skriver hun på Twitter søndag kveld.