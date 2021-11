Nye koronaprotester i flere europeiske land - gatekamper i Brussel søndag

Nederland og Belgia er blant flere europeiske land der nye koronarestriksjoner førte til omfattende protester i helgen.

Søndag ettermiddag var omkring 35.000 demonstranter ute i gatene i Brussel i protest mot at koronasertifikat kreves i stadig flere sammenhenger. Politiet opplyser at det var gitt godkjenning til protestaksjonen. Demonstrasjonstoget skulle gå til EU-kvartalet i den belgiske hovedstaden.

Markeringen begynte rolig, men utover ettermiddagen tok politiet i bruk vannkanoner og tåregass da en gruppe demonstranter begynte å kaste gjenstander, opplyser en AFP-fotograf som var vitne til hendelsen. Det er også demonstranter som har satt fyr på gjenstander i gatene.

Flere av personene som var innblandet i uroen, hadde med seg flamske flagg.

Opprørspoliti brukte vannkanoner mot koronademonstranter i Brussel i Belgia søndag etter at en gruppe begynte å kaste gjenstander. EU-kommisjonens bygning i bakgrunnen.

Smittetallene har steget kraftig i Belgia de siste ukene, og gjennomsnittet ligger nå på omkring 12.000 nye tilfeller pr. dag. Forrige mandag ble det registrert over 20.000 smittede på ett døgn.

Mellom 13. og 19. november ble det i snitt registrert 268 sykehusinnleggelser hver dag, ifølge offisielle tall. Det er en økning på 29 prosent fra forrige uke.

Kastet stein

Lørdag kveld og natt til søndag ble det også meldt om uro i en rekke nederlandske byer, deriblant Haag og Rotterdam. Unge mennesker kastet fyrverkeri, satte fyr på sykler og ødela trafikkskilt. I minst ett tilfelle ble det kastet stein på en ambulanse som transporterte en pasient.

I Rotterdam brøt det ut gatekamper fredag kveld.

Politiet rykket ut med både hester og hunder for å gjenopprette ro og orden. Minst fem politibetjenter er skadet i uroen, og over 30 demonstranter er pågrepet.

Det er andre kveld på rad at protestene i landet ender i harde konfrontasjoner mellom politi og unge demonstranter. Protestene har brutt ut etter at Nederlands regjering nylig besluttet en tre uker lang nedstenging for å få kontroll på koronasmitten før jul.

Barer stenger tidlig

I en uke har serveringssteder, barer og restauranter måtte stenge klokken 20, mens butikker som selger ikke-nødvendige varer, må stenge klokken 18. Folk blir også anbefalt å nøye seg med maksimalt fire gjester i eget hjem og jobbe hjemmefra så mye som mulig.

De to siste ukene før nedstengingen hadde smittetrykket nådd nesten 686 tilfeller pr. 100.000 innbygger, noe som var nesten dobbelt så høyt som Norge. Allerede dagen før nedstengingen brøt det ut kraftige demonstrasjoner mot beslutningen.

Motstandere av den nye koronanedstengingen marsjerer i gatene i Amsterdam.

Denne helgen har motstanderne av tiltakene igjen samlet seg i gatene i byer over hele landet. Pågripelsene natt til søndag har skjedd i Haag, Roermond, Stein og fiskelandsbyen Urk.

I Amsterdam og byen Breda sør i landet var det også protester, men her marsjerte demonstrantene fredelig gjennom gatene for å vise hva de synes om enda en nedstenging.

Skjøt mot folkemengde

Det var ikke tilfelle i Rotterdam, der situasjonen kom ut av kontroll fredag kveld. På et tidspunkt skjøt politiet inn i folkemengden. Fire personer ble brakt til sykehus med skuddskader, noe som igjen førte til at sosiale medier ble fylt opp av meldinger der folk ble oppfordret til å gå ut i gatene og ta revansj.

Saken skal etterforskes av Nederlands spesialenhet for politisaker.

Over 50 personer ble pågrepet i forbindelse med fredagens opptøyer i Rotterdam, rundt halvparten av dem mindreårige. Byens ordfører kalte opptøyene for en «voldsorgie».

Lørdag var det også demonstrasjoner mot nye koronarestriksjoner i Østerrike, der nedstengingen begynner mandag. Også i Italia, Sveits, Kroatia og Nord-Irland ble det meldt om protester lørdag.