Tigeren var i ferd med å forsvinne. Da tok Putin grep.

I Russlands kaldeste region har de funnet tigerspor for første gang på et halvt århundre.

Den sibirske tigeren er verdens største kattedyr.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

Nå nettopp

Piloten Andrej Ivanov var på rekognosering i skogene i Jakutia i første halvdel av november. Ivanov, som jobber for den statlige skogsforvaltningen, hadde fri et par dager, og da tok han med seg hunden på jakt ved elven Utsjur sørøst i regionen. En dag fikk hunden ferten av noe og løp frem for å lukte på det. Brått reiste den bust og spratt unna før den pilte tilbake med halen mellom bena, forteller Ivanov til Komsomolskaja Pravda.

Det var dyrespor. Hvert av dem var 15 cm lange og 12 cm brede. Slike spor har man ikke sett i denne regionen på et halvt århundre.

Sporene var fra en sibirsk tiger, verdens største kattedyr. At dette store kattedyret streifer så langt nord, er gode nyheter for den truede tigeren.