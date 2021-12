Vaksinemotstandere skal ha brukt meldingsapp for å planlegge politikerdrap. Onsdag gikk politiet til aksjon i tysk storby.

På en kryptert meldingstjeneste skal en gruppe høyreekstreme vaksineskeptikere ha planlagt et attentat mot en tysk delstatsminister. Onsdag morgen gikk politiet til aksjon mot flere adresser i storbyen Dresden.

Aksjonen ble først varslet gjennom en serie med twittermeldinger fra det lokale politiet. Også politiets spesialenhet mot høyreekstremisme i delstaten Sachsen deltok.

I alt gikk politiet til aksjon mot fem adresser i Dresden, samt én eiendom i nabobyen Heidenhau. Politiet tror de mistenkte var klare til å utføre voldelige angrep mot delstatsminister Michael Kretschmer og andre politikere. De skal ha funnet armbrøst og andre våpen under razziaene, skriver Deutsche Welle.

Fem menn og én kvinne i alderen 32 til 64 har status som mistenkt etter onsdagens aksjon, ifølge Süddeutsche Zeitung.

Planla attentat på meldingsapp

Mordplanene mot Kreschner og flere politikere, ble først omtalt av TV-kanalen ZDF forrige uke. Journalister hadde inflirert en lukket gruppe på meldingstjenesten Telegram, der rundt 100 brukere snakket sammen.

Medlemmer av gruppen skal ha gitt seg selv navnet «Dresden Offlinevernetzung». Det betyr Dresdens offlinenettverk.

I samtalene skal medlemenne ha uttrykt seg kritisk om vaksineringen og om Tysklands koronastrategi. Enkelte skal også ha oppfordret til å motsette seg myndighetene og Kretschmer med «væpnet kraft».

Kretschmer, som representerer kristenkonservative CDU, har tidligere gått hardt ut mot koronatiltakene i Tyskland. I fjor advarte han mot «koronahysteri», og ble blant annet sett på en anti-nedstengingsprotest. Senere endret han oppfatning.

Sachsen er en av delstatene i Tyskland med høyest smittetall pr. innbygger. Samtidig er vaksinasjonsgraden blant de laveste i landet. Den alvorlige utviklingen skal ha bidratt til å gjøre Kretschmer til en forkjemper for strenge tiltak og vaksinering. Tidligere denne uken snakket han om vaksineringen som et kappløp med tiden.

– Vi må slå ned på slik grenseoverskridende adferd med alle rettslige midler, svarte Kretschmer til nyhetsbyrået DPA da han ble konfrontert med nyheten om onsdagens politiaksjon.

– Myndighetspersoner burder ikke være redde for å tale fritt eller gjøre sitt arbeid, la han til.

Appen Telegram har nylig havnet i søkelys i Tyskland for å være en samlingsplass for koronaskeptikere og konspirasjoner. I et intervju med lokalavisen Augsburger Allgemeine kalte ministerpresidenten i delstaten Bayern appen en transportåre for «hat og hets». Han utelukket ikke at det kunne bli aktuelt å blokkere appen.

Politiet i Sachsen skal ha funnet flere våpen under onsdagens razziaer.

Kritiske til koronastrategi

Avsløringene skjer samtidig som Tyskland er inne i sin fjerde og hittil verste smittebølge. De siste to ukene er det registrert 846,4 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere. I slutten av november ble det innført nye og strengere tiltak for å bremse smitten. Det omfatter blant annet krav om vaksine eller gjennomgått koronasykdom for å kunne ta offentlig transport og besøke arbeidsplasser.

Forrige uke fikk også Tysklands nye regjering igjennom en lov som krever at alle helsearbeidere og militære må vaksineres innen våren 2022.

Samtidig har motstanden mot den tyske regjeringens strenge linje blitt hardere den siste tiden. Det gjelder særlig i delstatene Sachsen og Sachsen-Anhalt.

Mandag tok rundt 3500 personer til gatene i byen Magdeburg med slagordene «fred», «frihet» og «nei til diktatur». Flere politikere, medier og offentlige institusjoner har mottatt truser, melder nyhetsbyrået ARD.

I november samlet det seg også et fakkeltog med demonstranter seg utenfor huset til delstatsminister Kretschmer.

Advarte mot høyreekstremisme

Onsdag la Tysklands nye forbundskansler Olaf Scholz frem sin regjeringserklæring i Tysklands Forbundsdag. Her tok han blant annet opp temaet høyreekstremisme.

– Vi kan ikke finne oss i at en bitte liten gruppe av ekstremister uten hemninger forsøker å påtvinge sin vilje på hele samfunnet, sa han.

– Denne hatske minoritetsgruppen, som angriper oss alle med fakkeltog, vold og drapstrusler vil bli imøtegått med alle midler vår demokratiske rettsstat kan ty til, understreket Scholz.

Det er foreløpig ukjent hvordan de pågrepne stiller seg til arrestasjonen.