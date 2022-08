Noe er veldig galt i Mekong-deltaet i Vietnam. Bøndene sliter med å tilpasse seg et miljø som endrer seg raskt. Langs elvene har bygninger begynt å ramle ned i vannet. Duong Thi Phung ligger våken om nettene. Kafeen hennes er ikke trygg. Verden Vietnam Huset hennes ramler snart i elven. Klimaendringene er bare en del av forklaringen.

CAN THO, VIETNAM (Aftenposten): Mekong-deltaet er Vietnams matkammer. Nå er området i ferd med å forsvinne. Mange vietnamesere skylder på Kina.

– Jeg sliter med å sove. Tenk om huset mitt raser sammen mens jeg ligger i sengen?

Duong Thi Phung (48) serverer et glass med iskald lemonade mens hun kikker nervøst ut mot den travle elven som renner gjennom byen Can Tho i Mekong-deltaet. Raske småbåter suser forbi større lasteskip og lager bølger som plasker inn under kafeen hennes helt sør i Vietnam.